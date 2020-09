Rotigate! Sylvana Simons: “Roti een ovenschotel noemen is CULINAIR KOLONIALISME!”

Sylvana Simons heeft weer iets gevonden om haar haat over te spuien. Deze keer is het de roti ovenschotel van een bekende NEDERLANDSE grootgrutter. En doet roept natuurlijk vragen op bij Sylvana. Want zegt u nu zelf: Is dit niet gewoon culinair kolonialisme?!

Sylvana zegt op haar Twitter-pagina dat ze het ‘culinaire kolonialisme’ nooit zal kunnen begrijpen. Volgens de BLM-diva is het overheerlijke roti-gerecht namelijk geen ovenschotel! En daar zit dan ook de pijn. “Noem het gewoon een ‘kerrie ovenschotel met sperziebonen en kip”, aldus de culinair-activiste Simons.

Kan dit een keer stoppen? Zal dit culinaire kolonialisme echt nooit begrijpen. Roti = geen ovenschotel. Noem ‘t gewoon een “kerrie ovenschotel met sperziebonen en kip”. No need voor cultural appropriation and lies. pic.twitter.com/IhKDa4uQX9 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) September 26, 2020

Onze eigen Jan Roos wees roti-expert Simons er nog even op dat het gerecht juist zijn oorsprong kent in India, maar dat mocht helaas niet meer baten voor Simons…

Wiki over Surinaamse keuken. Ik geloof dat er weinig van overblijft als @SylvanaBIJ1 het voor het zeggen krijgt. Alle invloeden van buiten het land is culinair kolonialisme. pic.twitter.com/3qNLfbQiPG — Jan Roos (@LavieJanRoos) September 27, 2020