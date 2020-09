Vergiftigde Navalny kan weer praten

Het Duitse blad Der Spiegel bericht dat Aleksej Navanly aan het herstellen is van zijn vergiftiging. Hij zou zelfs in staat zijn om te praten met zijn artsen en verpleegsters. Eerder deze week werd Navalny uit zijn kunstmatige coma gehaald. Meteen na zijn ontwaking was hij aanspreekbaar. In de dagen sindsdien is er “verdere vooruitgang geboekt.”

Staatspropagandazender de NOS legt uit dat dit betekent dat hij mogelijk details kan geven “over de omstandigheden waaronder hij vorige maand tijdens een vliegreis in Rusland ernstig ziek werd.” Juist omdat hij dat kan doen houdt onderzoeksplatform Bellingcat rekening met nieuwe pogingen om hem voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen.

Het lijkt erop dat Navalny vergiftigd werd met het zenuwgif novitsjok. Het is bekend dat de Russische inlichtingendiensten dit gif graag gebruiken bij assassinations… wat natuurlijk betekent dat zij en zelfs het Kremlin zelf verdachte nummer één zijn. Het AD heeft daar het volgende over te zeggen:

De Russische politicus Aleksej Navalny is vergiftigd in opdracht van het Kremlin. Dat stelt de Duitse krant Die Zeit op basis van gesprekken met anonieme bronnen… Anonieme bronnen vertellen aan het dagblad dat Navalny een nieuw type van het gif novitsjok toegediend heeft gekregen, dat nog gevaarlijker is dan de eerder bekende varianten. Navalny moest volgens plan in het vliegtuig omkomen. Maar de politicus overleefde ‘dankzij een gelukkige samenloop van omstandigheden’, stellen de bronnen.

“Dit laat maar één aannemelijke conclusie over: het was het Kremlin dat het bevel gaf om de ongewenste politicus uit de weg te ruimen,” aldus Die Zeit.

Het is natuurlijk vreselijk wat hem is overkomen. En ja, de Russen hebben er een handje van lastige mensen uit de weg te ruimen. Maar het zou toch wel handig zijn als we even wachten met wijzen tot er daadwerkelijk een onderzoek verricht is. Volgens de Italiaanse premier Conte heeft Vladimir Poetin toegezegd dat er zo’n onderzoek komt én dat de Russen samen willen werken met de Duitse autoriteiten.

Mooi. Laten we dat onderzoek eerst even afwachten voor we met een beschuldigende vinger naar Poetin wijzen.

