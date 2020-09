Wow! Zelfs GroenLinkser Zihni Özdil vindt veroordeling Wilders idioot: ‘Doodsbang voor woorden’

Zihni Özdil is links. Heel links. Daarom ben ik het vrijwel nooit eens met hem. Maar voor de verandering heeft hij nu een keer gelijk.

Op Twitter laat voormalig GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil geen spaan heel van de veroordeling van Geert Wilders. Het is, vindt hij, ronduit belachelijk in een democratie dat een man veroordeeld kan worden voor een omstreden uitspraak.

“Nederland is het enige democratische land waar ‘belediging’, ‘groepsbelediging’ en ‘poging tot belediging’ strafbaar zijn,” aldus Özdil op Twitter. “Zolang dat zo is zullen wij nooit de wrijving van een echt, open debat proeven. Een klein en onvolwassen volk, doodsbang voor woorden, is wat we blijven.”

Voor mensen denken dat “poging tot belediging” toch niet écht strafbaar kan zijn: helaas, dat is het wel. Ja, echt.

Het moge duidelijk zijn dat Özdil volkomen gelijk heeft. Het is ronduit achterlijk dat we dit soort beperkingen van de vrijheid van meningsuiting hebben in ons land. In een democratie hoort dat niet; daar moet iedereen min of meer alles kunnen zeggen. Het gaat immers niet om wat je zegt, maar om wat je doet. En een democratie heeft behoefte aan een open debat. Zonder open debat geen goed beleid. Zo simpel is het.

Dus ja, het is allemaal logisch wat Özdil schrijft… maar het is desalniettemin schokkend dat zulke waarheden uit de vingertoppen komen van een uitgesproken linkse man. Links staat immers al heel lang voor beperkingen van onze rechten.

Geen wonder dat hij niet meer in de Kamer zit.