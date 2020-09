Zes oproerkraaiers van Extinction Rebellion opgepakt tijdens demonstratie

Bij een demonstratie zondagmiddag op het Damrak zijn zes activisten van Extinction Rebellion opgepakt. Twee voor lokaalvredebreuk (zij stonden te demonstreren in een winkel) en vier vanwege vernieling. Mooi, aanpakken die handel!

Dit keer ging het geeneens over de mensheid die de planeet molt. Nee, het probleem van vandaag betreft de Oeigoeren in China. Het Chinese beleid is reden genoeg voor de kneusjes van Extinction Rebellion om zich daar in Amsterdamse winkels boos over te maken. En dan is het kennelijk ook direct gerechtvaardigd om die winkels maar met graffiti onder te spuiten! “De kledingindustrie maakt zich schuldig aan het afnemen van Oeigoerse dwangarbeid”, aldus de actiegroep.

Ik blijf me erover verbazen hoe dit soort mafklappers steeds maar weer de grootst mogelijke thema’s aansnijden en zich daar hélémáál over op kunnen winden, maar de oplossing altijd lokaal lijken te zoeken. De overheid moet dan in beweging komen, maar tot die tijd is het aan het individu.

Moeten we wereld redden? Eet wat minder vlees, zet een zonnepaneel op je dak en investeer in windmolens. Moeten we de Oeigoeren redden? Koop je kleding een deurtje verder! Gaan we racisme de wereld uit helpen? Neem een keer een gekleurd iemand aan.

Het is ronduit frappant dat dit soort figuren bij al die thema’s eigenlijk niets voor elkaar krijgen en nooit verder komen dan ‘bewustwording creëren en aandacht vragen’. Ze zien het volgens mij al als winst dat er weer een berichtje over ze geschreven wordt. Zo sneu.