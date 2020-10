Aanstellerige jankerds huilen tranen met tuiten, want stukje islamgeschrift te horen in Rihanna’s lingerieshow

Wordt je godsdienst een keertje wat goede pr gegeven, ga je nog lopen huilebalken vanwege een paar danseressen in onderbroek. Voor sommige mensen is echt helemaal niets goed, hè?

Om maar met de deur in huis te vallen: grote delen van de wereld kijken niet positief naar de islam. Daar mogen de heren Osama bin Laden, Khadaffi, Arabische kroonprinsen, Arnoud van Doorn, Iraanse ayatollahs en Abu Bakr al-Baghdadi en al hun volgelingen op worden aangekeken. Dankzij hen heeft de islam nu de naam een religie vol terreurliefhebbers te zijn, die niets liever doen dan terroristische aanslagen plegen of vrouwen als mummies over straat laten gaan. Een beeld dat nogal… inzoomt op de kwalijke kanten van de islam, ja. Maar wel een beeld dat leeft. De Oeigoeren en de Rohingya’s plukken daar nu de extreem zure vruchten van.

En dan komt daar ineens een jonge zangeres die het tegenbeeld vertegenwoordigt van wat de wereldwijde vooroordelen over de islam zijn. Zij ontworstelde zich aan een vrouwenmepper en kleedt zich totaal niet als een mummie. Kortom: zangeres Rihanna van Barbados is dé perfecte persoon om af te rekenen met het idee dat de islam een gewelddadig patriarchaat vol opvliegende mannetjes is.

Maar wat gebeurt er vervolgens als de 32-jarige entertainer en onderneemster een “diverse” lingerieshow op poten zet waarbij ook een stukje te horen is uit een zogenaamde hadith, een islamitische tekst? Busladingen vol boze islamisten grijpen de kans met beide handen aan om te laten zien dat hun fundamentalistische versie van de islam wat henzelf betreft toch écht voldoet aan die negatieve vooroordelen.

Niet te filmen:

“Rihanna ligt onder vuur bij haar Islamitische fans, omdat er tijdens haar Savage x Fenty modeshow gebruik is gemaakt van een nummer waarin een Islamitische Hadith te horen is. Op sociale media heerst er vooral verontwaardiging over het gebruik van het nummer. Mensen noemen het onverantwoordelijk om met zo’n groot platform niet op de hoogte te zijn van hoe beledigend iets kan zijn voor een hele gemeenschap. Ook omdat de show juist zou moeten staan voor inclusiviteit, met lingerie voor alle vormen en maten.”

Ja, zo gooi je je eigen glazen in. Of om een metafoor te gebruiken die wellicht wat meer leeft bij deze groep mensen: alsof je met je baggerpoten door je eigen moskee slentert. Ongelofelijk, eigenlijk: dommer ga je het niet krijgen.

Niet dat je mij er mee hebt, trouwens. Want op dagen zoals vandaag is niets fijner dan je te beseffen dat er niets meer bevrijdend voelt dan atheïst te zijn.