Brussel steekt kop nog verder in het zand: Belgische leerkracht op non-actief gesteld om spotprent naakte Mohammed

Een leerkracht van een Brusselse basisschool is op non-actief gesteld omdat hij zijn groep acht spotprenten had laten zien van een naakte profeet Mohammed. Ouders klaagden bij de gemeente Molenbeek en het bestuur van de openbare school. En die zwichten liever voor de druk dan dat zij straks ook het risico lopen om te worden onthoofd.

Uit het artikel valt op te maken dat de leerkracht eigenlijk best wel voorzichtig om is gesprongen met dit onderwerp. Net als de Franse leraar Paty waarschuwde hij ook vooraf dat hij de cartoons tevoorschijn ging halen en dat wie het niet wilde zien, maar beter niet konden kijken.

Volgens het gemeentebestuur heeft het besluit om over te gaan tot non-actief stellen helemaal niets te maken met het risico op onthoofding door geflipte islamisten, maar waren de tekeningen “obsceen”. Het kan natuurlijk niet dat een leraar een tekening van een naakte cartoon, Mohammed of niet, laat zien. Die arme kindertjes, die nog nooit op internet hebben gezeten, zijn nu vast getekend voor het leven.

Ik denk dat we hier wel mogen concluderen dat zowel het schoolbestuur als het gemeentebestuur uit totaal laffe lapzwansen bestaat zonder enige ruggengraat. Ik begrijp dat het niet heel fijn is als je mogelijk het doelwit wordt van een stel gekken, maar je kunt je als bestuurder niet gaan verschuilen achter dit soort drogredenen als ‘het was obsceen’. Die leraar heeft vooraf gewaarschuwd en we hebben het hier over Molenbeek. De waarde die allereerst zou moeten worden verdedigd is die van vrijheid van meningsuiting, ook als die satirisch of zelfs obsceen is.

En misschien maakt die drogreden niet eens uit en komt er alsnog wel zo’n terrorist op af. Dan kunnen ze hem na de eerste onthoofding ook direct aanpakken voor zijn “obscene” vorm van meningsuiting.