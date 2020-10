Clown Hugo de Jonge: ‘We hadden meer tijd moeten nemen voor de spoedwet’

Ach kijk, het kabinet is bij monde van Hugo de Jonge dan eindelijk bereid om toe te geven dat niet alles goed is gegaan met betrekking tot de Corona-Spoedwet. Ja, zegt de Jonge, het kabinet had echt meer tijd moeten nemen voor het project.

“We hadden ons meer tijd moeten gunnen en meer transparantie en uitleg moeten geven over de wet,” aldus de meest incompetente óf ronduit kwaadaardige zorgminister die ons land ooit gehad heeft. Er had, bijvoorbeeld, een internetconsultatie moeten plaatsvinden. “Dan had iedereen mee kunnen lezen.”

Er had meer iets van een maatschappelijk debat gevoerd moeten worden. “Dat hebben we ons onvoldoende gegund,” aldus De Jonge.

We? We zijn die “we” waar je het over hebt, Hugo? Ik en velen met mij wilden het debat steeds voeren, maar kregen steevast te horen van jullie dat we knettergek waren, dat we een gevaar vormden voor de samenleving, en vervolgens werden we weggezet als een stel “wappies.”

En de reden dat jullie ons dat debat niet hebben “gegund” is heel simpel: jullie waren doodsbang dat jullie het debat over deze materie zouden verliezen. Daar hadden en hebben jullie nog gelijk in ook. Steeds meer mensen zien in dat de maatregelen van het kabinet volstrekt overtrokken zijn en dat de Spoedwet een gevaarlijke aanval op onze burgerrechten vormt. Als het debat daar eerlijk over gevoerd werd zou de oppositie tegen de wet alleen maar toenemen.

Tja, dat moest natuurlijk ten koste van alles voorkomen werden. En dát is waarom er vanuit het kabinet uit geen maatschappelijk debat gevoerd is over de spoedwet.