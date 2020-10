Coronakliklijn in aantocht? Halsema wil dat Amsterdammers massaal gaan klikken: ‘Feestje in de buurt? Laat het weten’

De teugels worden overal in Nederland strakker aangetrokken, maar in Amsterdam gaat burgemeester Femke Halsema nog wat verder. Omdat de handhaving natuurlijk niet altijd overal kan zijn wil ze dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar ze gaat nog een stapje verder, want als mensen horen dat er een feestje is in de buurt dan wil ze dat mensen dit gaan melden. Krijgen we nu coronakliklijnen?



In een interview vertelde Halsema kort wat er allemaal gaat veranderen in Amsterdam, dat handhaving wat strenger gaat controleren en reageren op samenscholing en dergelijken. Tot dan zegt ze niks opmerkelijks, totdat ze ineens het volgende zegt:

‘Laat het weten als er in de buurt een feest wordt gehouden, dan kunnen we optreden’

Ze hoopt dat Amsterdammers dus massaal hun buren gaan verlinken. We weten inmiddels dat de elitaire grachtengordelgemeenschap in Amsterdam een koud en kil volk is, maar klikken over het gedrag van je buren?

We moeten natuurlijk zo snel mogelijk controle krijgen over de tweede golf, maar of klikken nu de beste manier is, dat betwijfel ik.

De rest van Nederland kijkt natuurlijk met interesse naar het GroenLinks paradijs, want het zou wel heel bijzonder zijn als mensen gebruik gaan maken van deze coronakliklijn.