Coronamaatregelen ineffectief: besmettingen lopen juist verder op, kabinet komt samen voor ‘cruciaal Catshuisoverleg’

Premier Rutte zag de dagelijkse besmettingscijfers alleen maar stijgen en wilde wachten tot het effect van de strengere maatregelen zichtbaar werd. Nou, die zijn zichtbaar geworden: het loopt alleen maar vérder op! Het kabinet is vandaag om half twaalf samengekomen voor een ‘cruciaal Catshuisoverleg‘. De veiligheidsregio’s voelen de bui al hangen en “hopen” dat ze op tijd zullen worden ingelicht over nieuwe maatregelen.

Diverse experts (1,2,3) roepen buiten het kabinet om al om strengere maatregelen, maar er wordt ook flink tegengestribbeld. Zo krijgen “verschillende ministers” en de Tweede Kamer een veeg uit de pan omdat ze het OMT-advies voor een avondklok afschieten, want die term is “te beladen” vanwege de Tweede Wereldoorlog. Imago, draagvlak en marketing zijn kennelijk belangrijker dan resultaat…

Er is continu gekibbel over de effectiviteit en proportionaliteit van (eventuele nieuwe) maatregelen. En dat is logisch, want het kabinet durft gewoon telkens niet ver genoeg te gaan! Het is gebrek aan leiderschap vanuit dit kabinet waardoor bewindslieden de hakken in het zand gaan zetten en iedere volgende stap al bij voorbaat afschieten. Iedereen wil namelijk dat dit voorbij gaat, maar niet als zij het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor iets dat wéér een ineffectieve maatregel blijkt te zijn.

Het kabinet kan namelijk niet een lokale mondkapjesplicht gaan instellen terwijl zo’n Van Dissel maar blijft mekkeren over het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van die mondkapjes. Natuurlijk worden winkeliers dan boos dat hun omzet terugloopt als zo’n verplichting er komt, want zij mogen dealen met de frustraties van hun klanten en kunnen het zelf niet eens uitleggen. Of denk aan horeca-ondernemers die boetes riskeren als het virus zich onder hun dak heeft kunnen verspreiden, terwijl ze zelf toch hartstikke voorzichtig waren. En hoe kunnen verplegers straks uit gaan leggen dat oma aan corona is overleden, omdat een besmette collega van het RIVM perse op het werk moest verschijnen, terwijl er ook nog steeds te weinig beschermingsmiddelen zijn?

Het kabinet is een leiderloos gezelschap dat om de haverklap met zelf-saboterende maatregelen komt en de verantwoordelijkheid daarvoor bij anderen neer probeert te leggen. Daarom krijgt Nederland die knop van ‘crisis-mode’ maar niet omgezet. Echt, als er geen corona was geweest en Nederland zou spontaan worden binnengevallen door één of andere vijandelijke mogendheid, dan richten we waarschijnlijk eerst een commissie op die mensen mag gaan selecteren voor de Invasion Task-Force terwijl de vijandelijke tanks al door de straten rijden. En dan hebben we zo’n Van Dissel als generaal die nog twijfelt of de tanks wel echt van de vijand zijn.