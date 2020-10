Creatief met mondkapjes: 5 ideeën ter inspiratie

Niemand zit erop te wachten om een mondkapje te moeten dragen. Het is moeilijker ademen door zo’n ding, je verstaanbaar maken is moeilijker en als je een bril draagt is het risico groot dat deze de hele tijd beslaat omdat de lucht bij je uitademing bovenlangs naar buiten komt. Maar het belang van zo’n mondkapje is in deze tijd nu eenmaal groot. Hoe kunnen we er dan op een creatieve manier iets leuks van maken? Laat mondkapjes bedrukken met je eigen design. We geven 5 ideeën ter inspiratie.

Standaard een brede grijns

De hele dag door vrolijk zijn valt voor veel mensen niet mee. Dat kun je natuurlijk prima verbergen achter een mondkapje, want veel van je mimiek verdwijnt daardoor. Wil je moeiteloos de hele dag met een brede grijns op je gezicht rondlopen? Laat dan mondkapjes bedrukken met zo’n brede grijns. Wellicht kun je een foto van jezelf maken met een mooie grijns, deze uitsnijden en uploaden bij een aanbieder van bedrukte mondkapjes. Het gaat er vast een beetje creepy uitzien, maar dat is dan ook wel een deel van de lol.

Botox zonder injectie

Altijd al botox in je lippen geweld maar heb je er geen geld voor of durf je het simpelweg niet? Probeer dan eens uit hoe het je staat door een mondkapje met een ontwerp van een mond met dikke botoxlippen te laten maken en dragen. Zo lach je de wereld toe met sensuele lippen zonder dat je er een injectie voor hebt hoeven laten zetten. Ook als je nooit botoxlippen gewild hebt, kan het natuurlijk de moeite waard zijn om voor zo’n mondkapje te gaan bij wijze van grap.

Dichtgenaaide mond

Je kent vast wel die horrorbeelden waarbij iemands mond dichtgenaaid is. Zijn dat soort donkere zaken helemaal jouw ding, dan is dit dé mogelijk om met een dichtgenaaide mond rond te lopen zonder dat je daadwerkelijk je mond hebt hoeven dichtnaaien. Zo kun je je fantasie uitleven en mensen de stuipen op het lijf jagen. Uiteraard geen geschikt idee om tijdens het werk te dragen als je met klanten te maken hebt, maar in de bus wordt het zeker genieten van alle reacties wanneer mensen je in het vizier hebben gekregen.

Stilte alstublieft!

Reis jij met de trein naar het werk, en zit je dan het liefst in de stiltecoupé? Ook daar komen helaas mensen die de bedoeling van een stiltecoupé niet begrijpen. Laat daarom een mondkapje maken met het ‘sssst-gebaar’, een mond een wijsvinger ervoor. Je hoeft de overlastveroorzakers dan alleen maar even aan te kijken om de boodschap over te brengen.

Reclame maken

Ben je ondernemer, dan is dit overigens wel dé kans om voor lopende reclame te zorgen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een stapel mondkapjes met jouw bedrijfslogo te laten maken en deze gratis uit te delen. Niemand weigert immers een gratis mondkapje en als het design niet al te opvallend is, dragen ze het vast nog ook. En zo heb je weer voor wat extra reclame in de openbare ruimte gezorgd zonder advertentiekosten!