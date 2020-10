Daten op afstand: wanneer een mondkapje in de weg zit

Daten is niet meer wat het is geweest. Voor mensen die een vaste relatie hebben is het soms al een eenzame en geïsoleerde periode, voor singles is het nog veel erger. Het is zelfs zo erg dat 74 procent van de jongeren sinds maart niet meer gedatet heeft, het begin van de intelligente lockdown in ons land, zo blijkt uit een jongerenenquête van Humo. Nieuwe mensen ontmoeten is tijdelijk niet meer van deze tijd. En een mondkapje zit singles letterlijk in de weg.

De afgelopen maanden hebben singles de ene na de andere tegenslag verwerkt. Daten kon, maar alleen op anderhalf meter afstand, no matter what. Het RIVM ging zelfs zo ver door te adviseren dat singles geen seks mochten hebben. Hoewel dat later werd aangepast naar één vaste seksbuddy (of knuffelmaatje), was het geen advies waar singles op zaten te wachten. Het advies van Harvard-onderzoekers ging nog verder: zij beweerden dat singles het best een mondkapje konden dragen tijdens de seks. Het was en is niet makkelijk voor singles. En dat terwijl er zo’n 2,8 miljoen alleenstaanden zijn in Nederland.

Een hoge drempel

Hoewel er ondertussen wel wat initiatieven zijn om speeddating-evenementen coronaproof te maken, voelen veel alleenstaanden nog steeds een drempel om af te spreken met nieuwe mensen. Intimiteit op anderhalf meter afstand is niet hetzelfde, daten met een spatwandje ertussen ook niet. De introductie van het mondkapje verhoogt die drempel nog wat meer, waardoor singles nog meer uitwijken naar dating apps – die versneld functies hebben uitgerold om virtuele dates mogelijk te maken.

Een recent onderzoek van dating app Happn onder 2002 singles toonde aan wat de impact is van het mondkapje. Bijna een kwart van de ondervraagden vindt het moeilijk om te zeggen of iemand aantrekkelijk is als deze een mondkapje draagt. Het onderzoek suggereert bovendien dat singles daardoor minder snel ‘hun kans wagen’ omdat ze helemaal niet kunnen inschatten of de ander daar wel op zit te wachten. Het is demotiverend als hints, zoals een glimlach, verborgen blijven onder een stukje stof.

Van kwantiteit naar kwaliteit

Een crisis brengt bestaande trends in een stroomversnelling. De trend die singles bezighoudt is die van slow dating: daten in een langzaam tempo. Geen swipe, match en date, maar kieskeurige selecties en diepgaande gesprekken. Het is minder kwantiteit en meer kwaliteit. Singles hebben nu de tijd om meer te investeren in de mensen die zij virtueel ontmoeten. De druk om af te spreken is weg, maar dat is misschien wel het enige voordeel voor singles.