De Jonge gaat stug door met zijn dwangmatige plannen: onderzoekt quarantaineplicht

Minister Hugo de Jonge gaat bekijken of het mogelijk is om mensen die eigenlijk in quarantaine moeten, maar dat niet zijn, te beboeten. Voorlopig wil hij dit nog niet invoeren, maar als de nood hoog is acht hij het nodig dat besmette mensen die zich niet aan de quarantaineregels beboet kunnen worden.





Bij veel mensen gaat het al kriebelen als ze denken aan een mondkapjesplicht. Maar Hugo de Jonge wil als ‘stok achter de deur’ ook nog de optie van quarantaineplicht hebben. Als er een manier is om Viruswaanzinnige panisch te krijgen, dan is het dit wel beste Hugo.

Uit onderzoek blijkt dat bij zo’n 10% van de besmette mensen niet thuis blijven. Dit is natuurlijk een flink hoog cijfer, maar er zullen tal van redenen zijn waarom besmette mensen alsnog de deur uitgaan. Het zijn natuurlijk niet allemaal mensen die expres de regels aan hun laars willen lappen, soms zal het wel noodzaak zijn omdat er niemand anders boodschappen voor ze kan doen bijvoorbeeld.

“Dit vormt een groot risico op verdere verspreiding, zeker als nu het aantal besmettingen blijft toenemen”

Toch heeft De Jonge een punt, want willen we de tweede golf aanpakken dan moeten mensen zich nu eenmaal aan bepaalde adviezen gaan houden. Maar of een quarantaineplicht nu beste oplossing is? Wie zal het zeggen.