De Verenigde Staten van Europa moet en zal er komen: Tweede Kamer stemt VOOR opgeven Europees veto

Het is te gruwelijk voor woorden, maar de Tweede Kamer heeft tegen een motie gestemd waarin het kabinet opgeroepen werd om het Europees veto qua buitenlands beleid niet op te geven. Met andere woorden, het kabinet én een aantal ‘oppositiepartijen’ willen op buitenlands beleid alle macht van Nederland als land uit handen geven.

Zelfs Henk Krol — misschien wel de meest opportunistische politicus van Nederland, maar dat geheel terzijde — vindt het vreselijk wat er vandaag gebeurd is in de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de #TweedeKamer wil het recht op #veto van Nederland in Europa op het gebied van buitenlands beleid opgeven.

Een historische vergissing en in mijn ogen diep triest! pic.twitter.com/ADd4T64Z0K — Henk Krol (@HenkKrol) October 1, 2020

“Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het recht op veto van Nederland in Europa op het gebied van buitenlands beleid opgeven,” aldus Krol op Twitter. “Een historische vergissing en in mijn ogen diep triest!”

Daar is geen woord van gelogen. Wat hier gebeurt is absoluut vreselijk. Maar wat het nog erger maakt is dat dit slechts de opmaat is naar nog veel meer Europa op elk ander gebied. Het begint met het buitenlands beleid van de Europese Unie… en de komende maanden en jaren moeten alle andere beleidsgebieden er ook aan geloven.

