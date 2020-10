Delegeer-kampioen Rutte: breed besef dat EU corona-aanpak beter moet afstemmen

Premier Rutte zei na afloop van de Europese top in Brussel dat Europese leiders vinden dat ze hun aanpak van de coronacrisis meer met elkaar moeten afstemmen. Europese ministers en EU-ambassadeurs gaan nu verder praten “in de geest van meer coördinatie.” Maar in Nederland blijft het nog wel gewoon een onduidelijke en ineffectieve rotzooi!

In Nederland komt men, op een paar maatregelen na, niet verder dan wat ‘streng advies’ en ‘moet je zelf bepalen’. Coördinatie tussen overheden is er nauwelijks en de input van experts ziet men wel verschijnen in de media. Ik weet niet wat we precies aan het doen zijn, maar coördineren wil ik het niet noemen!

Maar op Europees niveau voelt Rutte er volgens mij wel wat voor. Patiënten op laten nemen in Duitse ziekenhuizen is Rutte wel bevallen. Dat moest ook wel, want in Nederland lieten we het virus (in het begin) gewoon de vrije loop. In feite hielpen de Duitsers ons toen dus uit de brand omdat we zelf faalden.

Dan is het niet zo gek dat Rutte ook wel wat ziet in die ‘coördinatie’ tussen EU-lidstaten. Dan hoef je namelijk geen drastische maatregelen te nemen (hartstikke handig, zo vlak voor de verkiezingen!) en lost iemand anders de rotzooi wel op. Laten we eerst in Nederland eens goed gaan coördineren voordat we het gaan hebben over wanneer een gebied nou ‘oranje’ of ‘rood’ is en hoe ieder land daar qua definities in verschilt.