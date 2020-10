Falend coronabeleid: 67.000 nieuwe besmettingen in één week

Het RIVM telde voor afgelopen week een recordaantal aan nieuwe coronabesmettingen: 67.000. Daarbij werden ook 1.739 nieuwe ziekenhuisopnames en 329 sterfgevallen gemeld, flink hoger dan de week ervoor. Maar wie het AD of de NOS leest, zou zomaar kunnen denken alsof het wel meevalt. Zij zwakken de boel namelijk behóórlijk af.

Afgelopen week zijn er 247 meer ziekenhuisopnames gemeld dan de week ervoor. Op de IC kwamen er 46 meer gevallen bij dan een week geleden, voor een totaal van 333. En het RIVM meldt voor afgelopen week 329 stergevallen, waar dat er de week ervoor nog 185 waren. Het gaat dus wel degelijk héél hard. Niet zo gek ook, want gisteren en vandaag tikten we weer ruim de 10.000 nieuwe gevallen per dag aan.

Maar in plaats van juist dáár de nadruk op te leggen, wat volledig terecht zou zijn, valt er in het AD te lezen dat we te maken hebben met een vertraging in de verspreiding van het virus en dat het aantal meldingen iets minder hard toeneemt. Nou, wát een geruststelling of niet?

En de NOS doet er nog een schepje bovenop door ons een reproductiegetal van 9 oktober voor te schotelen, die toen nog ‘maar’ 1,16 was. Het probleem hiermee is namelijk dat we het niet meer hebben over een paar duizend besmettingen per dag of per week, maar over inmiddels bijna 70.000 besmettingen per week. Heel leuk dat we dan met een R0 van ‘slechts’ 1,16 zitten, maar dat betekent voor de week erop wel ruim 81.200 nieuwe besmettingen! Tegen de tijd dat we het effect van de maatregelen zullen gaan zien, moeten we dus wel nog een héél eind naar beneden. Ik vraag me af hoelang de ziekenhuizen dat nog vol gaan houden.