Geef de kaste van middelmatige pensioenbestuurders er voorlopig geen cent bij!

Zet pensioenbestuurders op de nullijn, zo betoogt econoom Frits Bosch. Momenteel worden pensioenfondsen op z’n best middelmatig omdat het ons-kent-onskliekjes zijn. Gezien hun maatschappelijke taak is dat reden genoeg om voorlopig geen salarisverhogingen uit te delen.

“Pensioenbestuurder beter beloond, ook bij malaise van het fonds” schreef het Financieele Dagblad afgelopen maandag. Pensioenbestuurders zijn sinds 2019 opnieuw meer gaan verdienen zegt het onderzoek onder 150 fondsen van The Pension Rating Agency.

Pensioenfondsbestuurders zouden bij voorkeur commercieel beloond moeten worden, gelet op hun verantwoordelijkheid, maar dan wel ook bij niet voldoende functioneren, worden ontslagen. Wat je echter nu ziet, is een kaste van een ons-kent-ons.

Niemand wordt ontslagen, en dus heerst middelmatigheid in veel besturen. Maar hoe kun je een parttime bestuurder beoordelen? Waarop wordt hij afgerekend? Er is geen winststreven. Wie beoordeelt hem? Hij is nota bene de baas en ontslaat niet zichzelf! Een cultuur van “Wij van WC eend…” zal ontstaan. De zogenaamde uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en werken meestal full time. Afhankelijk van de omvang van het fonds doen zij tussen 55.000 en 100.000 euro. Niet slecht betaald voor een vaste baan, waarbij vele functies zijn uitbesteed.

Wat mij betreft: beloning omhoog én afrekenen op prestaties. Dat laatste gebeurt nauwelijks, dus dan ook geen hogere beloning, zou ik zeggen. Maar ja, het bestuur bepaalt dat zelf. Iemand met vijf bestuursfuncties verdient een aardige boterham en werkt niet fulltime. Zo kun je fors boven de Balkenende norm van 201.000 euro uitkomen. Allemaal voor de deelnemer, uiteraard!

Bottom line: in deze coronatijd waar het ontslagen regent, is een bestuursfunctie bij een pensioenfonds een geramde baan. Je zit daar goed, nothing to worry about. ‘Ja, deelnemers klagen steen en been, maar daar kan ik toch niks aan doen, dat is het systeem. Volgende jaar moeten de pensioenen gekort gaan worden. Leef er maar mee’. Met dank aan Wouter Koolmees die de rekenrente absurd laag houdt.

Is het verstandig om in dit klimaat pensioenbestuurders 10% opslag te geven? Is dat niet een beetje asociaal? Is dat niet wat weinig ‘empathisch’? Ik dacht het wel! Zet pensioenbestuurders voorlopig op de nullijn.