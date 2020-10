Geert Wilders, is Nederland wel jouw land? Ga lekker in Rusland in het parlement zitten!

PVV-voorman Geert Wilders heeft zich de afgelopen week weer eens van zijn meest hypocriete kant laten zien, door zich tegen het verlengen van sancties tegen Rusland te keren.

We herinneren ons het allemaal nog wel, vermoedelijk. Met Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk was eindelijk de eerste succesvolle migrantenbeweging in de Tweede Kamer gevestigd. Het spreekgestoelte werd meer dan eens gebruikt om het buitenlandbeleid van Kuzu’s geboorteland te ondersteunen, zelfs als dit tegen de geopolitieke belangen van Nederland in ging. De Kamer reageerde er chagrijnig op, maar wuifde het uiteindelijk weg. Want ach: laat die twee (later drie) Kamerzetels maar wat kansloos roeptoeteren tegen de 147 á 148 anderen.

PVV-leider Wilders had zo zijn eigen manier om DENK-voorman Tunahan Kuzu toe te spreken. De fractievoorzitter liet zijn collega meermaals meermaals horen dat hij vond dat Kuzu niet in het Nederlandse, maar het Turkse parlement moest gaan zetelen. Later nog richtte de PVV’er zich tot Kuzu en maakte er van dat Nederland “niet uw land” is, maar dat “Turkije uw land is.”

Een opmerking bedoeld alleen maar om te provoceren, uiteraard, want Kuzu mag dan vaak abjecte ideeën huldigen – hij heeft zijn leven in Nederland gewoond en spreekt de taal foutloos.

Maar indachtig de redenatie dat als je de buitenlandse belangen van een ander land huldigt je daar ook moet gaan wonen en de regeringspartij dienen, is het dan niet tijd dat Geert Wilders zélf een zetel opneemt in de Doema in Moskou voor de partij van Vladimir Poetin? De afgelopen week heeft de PVV’er ons namelijk een master class gegeven in het verdedigen van het nationale belang – van een land waarmee Nederland niet op vriendschappelijke voet staat, welteverstaan.

Zo wilde Wilders niet dat de sancties tegen Rusland (onder meer vanwege het neerhalen van de MH17) verlengd zouden worden, en hij wurmde hij een motie de Kamer door om de vriendschappelijke band met het land van Poetin weer op te bouwen. Let wel: dit is het land dat oppositieleiders vergiftigt en Westerse verkiezingen hackt. Dat via trollenfabrieken fake news verspreidt, nog altijd ontkend een passagiersvliegtuig vol Nederlandse burgers te hebben neergeschoten en daar brisante leugens over verkondigt. Met dát Rusland wil Geert Wilders de banden weer aanhalen. Te bespottelijk voor woorden, eigenlijk.

Dus Wilders: wees eens consequent. Pak die gepantserde auto en rijd naar het oosten. Rusland is jouw land, toch? Nou, ga daar dan ook wonen. Of gelden dat soort rot-op-naar-je-eigen-landteksten soms alleen voor Nederlanders met een migratie-achtergrond?