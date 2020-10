GGZ trekt aan de bel vanwege corona: ‘Groepen dreigen door het ijs te zakken’

De GGZ maakt zich zorgen over de geestelijke gezondheid van veel mensen in Nederland. De coronacrisis heeft flink wat negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid, velen kunnen hier niet goed mee omgaan vreest de GGZ. Daarom roept de GGZ op tot een gezamenlijke aanpak met onder andere huisartsen, wijkteams en de politie.





De GGZ maakt zich flinke zorgen over de gevolgen van de coronacrisis, jongeren zitten meer thuis en daarom is de kans op huiselijk geweld ook flink toegenomen. Door het gebrek aan contact met veilige volwassenen vreest de GGZ voor een toename van gevaarlijke situaties.

“De huidige gedeeltelijke lockdown brengt al risico’s met zich mee. Een gehele lockdown zal veel schade aanrichten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze doelgroep”, zegt Geel. “Het is belangrijk dat we samen alles doen om mensen te helpen die signalen afgeven dat ze geestelijk in de knel komen.”

Het is voor mensen een deprimerende tijd, zowel door de coronacrisis maar ook de naderende winter is normaliter al een probleemperiode.

“We hebben in het najaar niet alleen psychische klachten rondom de coronacrisis, of klachten rondom een winterdepressie, we hebben een combinatie van die twee.”

Komende periode is het weer natuurlijk een stuk minder, tijdens de eerste golf hadden we nog genoeg mooie, zonnige dagen. De tweed golf komt in een periode met veel donkere dagen.

“De winterdip ontstaat meestal in de herfst, omdat mensen onvoldoende in contact komen met daglicht. Om de dip tegen te gaan, geven wij tips als: blijf niet de hele dag thuis, spreek af met mensen, onderneem activiteiten. Die dingen worden door de coronamaatregelen allemaal belemmerd.”

De coronacrisis heeft gigantisch veel gevolgen voor ons als samenleving, naast het virus zelf zijn de economische gevolgen gigantisch. Ook andere neveneffecten, zoals de mentale gezondheid, slaan hard toe.

Daarom wil de GGZ de handen ineenslaan om de komende tijd voor mensen wat dragelijker te maken:

“Hoe kun je bijvoorbeeld eenzaamheid oplossen op een andere manier? Niet iedereen hoeft bij de reguliere ggz te worden geholpen. Je kunt ook kijken of bijvoorbeeld lotgenoot-contact helpt, of een slaapcentrum voor iemand die last heeft van slapeloosheid.”