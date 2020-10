Grapperhaus gunt niemand bier en plezier: ’Met twee kratten bier ben je echt de klos’

Op het overtreden van de coronaregels gaat strenger gestraft worden, dat heeft de immer betrouwbare, en keurig aan de regels houdende, minister Grapperhaus bekend gemaakt. Vanaf maandagavond gaat de overheid de geldende coronaregels strenger handhaven, wie dan met alcohol over straat loopt kan een flinke boete verwachte volgens Grapperhaus.





Grapperhaus heeft met het OM en de politie gesproken over een ‘uniform handhavingskader’, dus eigenlijk wil hij op een nationaal niveau de straffen gaan bepalen. Dit was eerst nog decentraal geregeld, iedere regio kon zelf bepalen wat zij als overtreding zagen rondom de coronaregels.

„Wat mij betreft kunnen we dan nog hier en daar regionaal afwijken, maar het is goed dat we dan allemaal dezelfde bodemplaat hebben.”

Volgens Grapperhaus gaat men dus veel strenger controleren, na 20.00 uur op straat lopen met alcholol gaat dus ook echt betekenen dat je een boete gaat krijgen.

„Als iemand zichtbaar met twee kratten bier over straat gaat om negen uur ’s avonds, dan is diegene toch echt wel de klos.”

Het lijkt erop dat de overheid ook echt hard gaat inzetten op een ”’alcoholverbod”’ – oftewel een strikte restrictie van de alcoholconsumptie na 20.00 uur.

„En als je bij een kroeg komt die open is, dat is zo flagrant in strijd met een hele duidelijk regel. Ja mensen, dan ben je gewoon helemaal klaar. Bij dat soort voorbeelden wordt het een lik-op-stukbeleid.”

Grapperhaus gaat dus voor een Nederlandse variant van de drooglegging – in gereduceerde vorm natuurlijk. We zijn benieuwd hoe dit er in de praktijk gaat uitzien.

„Daar hebben we afspraken over gemaakt. Prioriteiten gaan liggen bij het alcoholverbod, bij de gesloten sectoren, bij naleving van de groepsregels.”