Greta Thunberg geeft stemadvies: ‘Stem op Joe Biden’

Het klimaatorakel heeft weer gesproken, Thunberg roept haar Amerikaanse volgers op om op presidentskandidaat Joe Biden te stemmen. Biden is volgens haar zeker niet de perfecte kandidaat, maar het alternatief is nog verschrikkelijker. Mensen moeten dus over hun twijfels stappen en dus wel op Biden gaan stemmen.



Normaliter bemoeit Thunberg zich niet met de keuze omtrent politieke partijen – althans dat is wat ze zelf zegt. Maar vandaag de dag moet ze toch iets kwijt: Biden is voor veel linkse stemmers ook zeker niet de eerste keus. Maar stemmen op een Third Party Choice in de VS is op dit moment niet beste keus. Trump moet van zijn troon worden gestoten, dat is de missie.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

We zullen komende dagen en weken nog wel meer prominenten en influencers horen die zich uitspreken voor een van de twee kandidaten. Biden wordt natuurlijk gezien als het gezonde alternatief voor die ‘gekke oranje driftkikker’. Maar als kiezers echt kritisch waren, dan zagen ze wel dat Biden als Senator zeker niet perfect was. En zijn leeftijd is nou niet bepaald een voordeel.

Maar het klimaatorakel heeft gesproken, dus voor klimaatdrammers is de missie duidelijk: stem Trump weg!