Groningers woest over windmolengekte: ‘Den Haag ziet ons als dom volk. Een wingewest’

Inwoners van de provincie Groningen vinden het volstrekt onacceptabel dat Den Haag besloten heeft het platteland van de provincie vol te gooien met windmolens. De windmolens zijn niet welkom, aldus de Groningers.

Het is ongelooflijk, maar De Telegraaf spendeert vandaag zowat wat aandacht en tijd aan inwoners van de provincie Groningen — Groningers die boos zijn dat Den Haag besloten heeft hun provincie in een groot windmolenpark te veranderen.

„Men schrikt zich het lamlazarus van wat hier wordt neergezet”, zegt Jan Nieboer. „Een mevrouw uit Veendam vertelde me dat ze, tot haar schrik, molens ziet verschijnen tot in Eerste Exloërmond. Dat is tientallen kilometers verderop! In Parijs valt een gevaarte van twee keer de Martinitoren niet op, hier is het een ramp voor ons landschap. Maar ja, wat interesseert het Den Haag wat wij vinden? Ze zien ons als noordelingen, dom volk. Een wingewest.”

Het project komt voort uit de wens van een stel boeren. Maar de rest van de provincie is er tegen. Dat beweerden de tegenstanders tenminste. Vervolgens werd er onderzoek gedaan:

Om het draagvlak te peilen voor het project, dat wegens haar omvang van ruim 100 MW onder de rijkscoördinatieregeling valt, organiseerden de gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn in 2014 een enquête. Driekwart van 4229 inzenders wees de turbines af.

Kortom, er is geen draagvlak voor.

Hilarisch genoeg denkt Den Haag daar heel anders over:

„Maar in Den Haag stelde minister Kamp doodleuk: ’Jawel hoor, er is wél draagvlak, want de Tweede Kamer heeft ertoe besloten’.”

Als een stel politici in en uit de Randstad besluiten dat ze het wél een goed plan vinden is er volgens het kabinet dus “draagvlak.” Man, man, man. Dit is écht 1984 in actie.