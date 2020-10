IC-eindheld Diederik Gommers sloopt even iedereen die corona ‘griepje’ noemt: ‘Tien keer dodelijker dan griep!’

De eindbaas van alle intensive cares in Nederland, Diederik Gommers, is even een campagne gestart tegen politici, influencers en alle anderen die het evidente fake news verspreiden dat corona eigenlijk niet meer is dan een soort mild griepvirus. Gommers is niet alleen actief in ziekenhuizen, maar nu ook als hele echte influencer, en laat zijn invloed direct gelden.

De coronacrisis heeft Nederland met enkele onwaarschijnlijke helden opgezadeld. Wie heeft gebarentolk Irma Sluis niet in het hart gesloten? En dan die aimabele IC-dokter Diederik Gommers, die met een glimlach en een vriendelijk woord richting Famke Louise hoogstpersoonlijk die absurde #ikdoenietmeermee-campagne om zeep heeft weten te helpen?

En Famke Louise heeft op haar beurt van Gommers een heuse influencer weten te maken. De medicus rockt nu hard op Instagram en LinkedIn, en heeft op die laatste webstek direct even een discussie gepartycrasht van lieden die als een stel onverantwoordelijke zotten menen dat COVID-19 gewoon een onschuldig griepvirusje is. Alle maatregelen kunnen worden opgeheven, alle bejaarden die doodgaan halen we onze schouders over op en we wensdenken dat virus gewoon weg. LOL!

Nou, da’s niet zo’n lol dus. En Gommers legt op LinkedIn duidelijk uit waarom niet:

“Als je dan een filmpje maakt en Baudet is aan het woord dan moet hij ook graag het juiste mortaliteitscijfer noemen en dat is 0,65%-0,68%. Dat is 10x hoger dan normale griep. Dus als je corona geheel los laat en de helft van Nederlanders (8,5 mij) krijgt Corona dan sterven er ruim 55.000 mensen. Vind ik best veel.”

Inderdaad, Ome D. Preach! 55.000 mensen die sterven omdat wat andere mensen niet bereid zijn mondkapjes te dragen of anderhalve meter afstand te houden: dat is inderdaad best wel, uh, veel. Dus zout een keer op met die sneue ‘corona=griep’-meme, oké? Mooi.