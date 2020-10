Italianen woest om horeca-avondklok: fel verzet in Rome tegen coronaregels

Niet alleen in Nederland zijn er mensen met veel kritiek op het overheidsbeleid. Ook tal van Italianen zijn het niet eens met de nieuw ingevoerde coronamaatregelen. Cafés en restaurants moeten hun deuren gaan sluiten om 18.00 uur, daarnaast sluiten ook veel vrijetijdsbestedingen hun deuren. Van bioscopen tot fitnessscholen, de deuren worden gesloten. Maar de Italianen zijn er niet blij mee.





Vrijdag werd er al fel gedemonstreerd tegen het coronabeleid in Napels, en gisteren waren er grote demonstraties in Rome. De politie moest flink ingrijpen, want de demonstraties liepen uit de hand.

De meeste besmettingen in Italië worden thuis opgelopen, om te voorkomen dat Italianen massaal bij elkaar op bezoek gaan blijven de restaurants overdag nog wel open. Maar veel Italianen vinden de keuzes van premier Conte onbegrijpelijk.

In Italië stijgt het aantal besmettingen nu rap, bijna 20.000 besmettingen per dag. Om dit tegen te gaan wil Conte weer de touwtjes strakker trekken, maar er zijn groepen in de samenleving die dit niet zo maar accepteren. De avondklok die is ingesteld, werd door hun in eerste instantie niet geaccepteerd. In Napels ging men hierom ook de straat op, uit teken van protest.