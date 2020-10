Kabinet haalt even de stekker uit de stekkerauto-subsidie

Het subsidiepotje om de aanschaf van stekkerauto’s te stimuleren is zo’n groot succes dat het kabinet heeft besloten om de stekker er eventjes uit te halen. Dat is voor de autobranche en de gemiddelde D66-manager niet zo leuk, maar een zegen voor iedereen die belasting betaalt en geen elektrische auto aan kan schaffen!

Het eerste potje van 10 miljoen euro was al in acht dagen vergeven. In totaal heeft het kabinet 252 miljoen euro gereserveerd tot 2025, waarvan 152 miljoen voor nieuwverkopen en 100 miljoen voor tweedehands. Met het geld wordt de 4000 euro korting voor nieuwe auto’s en auto’s met een private lease-contract bekostigd, en de 2000 euro korting voor tweedehands stekkerauto’s.

Maar goed, die korting krijg je natuurlijk alleen als je de ~36.000 euro op kunt hoesten voor zo’n apparaat, waardoor het in feite een subsidie is voor de rijke middenklasse. En diezelfde autobezitters konden tot voor kort dus gebruikmaken van de zogenaamde doorschuifregeling, die het mogelijk maakt om alvast een beroep te kunnen doen op het subsidiebudget van komend jaar. Daar zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven nu tijdelijk een streep door. Tot grote ergernis van de autobranche, want de verkoop ging net zo lekker.

De vraag is überhaupt of die subsidie nog nodig is, want het aanbod van betaalbare modellen neemt enorm toe. Misschien kan die subsidie dan straks wel naar elektrische auto’s van 20.000 euro, zodat de mensen die al die tijd die subsidies hebben moeten bekostigen zelf óók de kans krijgen om zo’n ding aan te schaffen. Zou toch leuk zijn, niet?