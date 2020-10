Kamerleden bezorgd – willen strengere maatregelen. Asscher: ‘we moeten ingrijpen’

Bepaalde partijen en Kamerleden zijn niet blij met de keuzes van het kabinet. Zij vinden het onverstandig dat het kabinet voorlopig nog geen nieuwe maatregelen gaat invoeren. Dit is volgens sommigen ‘spelen met vuur’. Onder andere GroenLinks, PvdA, PvdD en CU zijn bezorgd over de keuzes van het kabinet. Zij willen dat de regering wel gaat ingrijpen.





Volgens de linkse oppositiepartijen kunnen we niet langer afwachten en moeten we zo snel mogelijk strengere maatregelen invoeren. CU-Kamerlid Dik-Faber vroeg zich zelfs af of we niet al te laat zijn met strengere maatregelen. Asscher wil dat het kabinet dus wel inzet op een strengere lockdown, maar gisteren lieten De Jonge en Rutte weten voorlopig nog niks te veranderen.

“De feiten zeggen dat we niet kunnen afwachten, maar dat we moeten ingrijpen”

De linkse partijen willen zo snel mogelijk strengere maatregelen zodat het aantal positief geteste mensen snel gaat dalen. Het besmettingsgetal R zit nu nog ruim boven de 1, dit moet zo snel mogelijk naar beneden.

Kamerleden zijn nog steeds niet tevreden over het testbeleid, er zijn namelijk nog steeds te veel manco’s.

Het is duidelijk dat het kabinet in een spagaat zit, enerzijds weten ze dat een totale lockdown grote gevolgen kan hebben voor de economie, maar de huidige koers zal de zorg dusdanig belasten dat de reguliere zorg ook compleet in elkaar stort. Wat zal het kabinet de komende weken gaan doen?