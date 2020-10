Kamervoorzitter Khadija Arib: “Politici nemen zij-ingang uit angst voor bedreigingen en boze betogers”

Volgens Kamervoorzitter Khadija Arib durven Haagse politici steeds minder vaak in het openbaar door het centrum van Den Haag te lopen. Laat staan dat ze zichzelf nog toegang verschaffen via de hoofdingang van de Tweede Kamer. Liever nemen ze een zij-ingang om te steeds feller wordende demonstranten te ontwijken.

In een uitzending van Nieuwsuur zegt Arib dat het aantal bedreigingen en intimidaties tegenover politici steeds vaker uit de hand loopt. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er 44 meldingen en 17 aangiftes gedaan door politici. En dan hebben we het nog niet eens over de honderden bedreigingen aan het adres van PVV-leider Geert Wilders.

Arib zegt zich dan ook ernstige zorgen te maken over een toenemende groep beroepsdemonstranten die zich dag in dag uit voor de poorten van het Binnenhof ophoudt. Het blijft volgens de Kamervoorzitter namelijk niet bij vreedzame protesten. “Ze belagen Kamerleden, raken ze aan en jouwen journalisten en politici uit”, aldus Arib.

Zelfs bezoekers zouden de hoofdingang van het Kamergebouw inmiddels mijden, uit angst te worden geconfronteerd met agressieve betogers. Arib: “Het is voorgekomen dat we aan het einde van de vergadering via een andere uitgang naar buiten gingen. Het is een heel grimmige sfeer.”

Volgens Arib gaat het niet zomaar om verontruste demonstranten maar bestaat het gros van de betogers uit “verwarde mensen” en is een gesprek voeren met deze personen onmogelijk.