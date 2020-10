Kerken hebben maling aan ‘dringend advies’ van 30 mensen: ‘we vertrouwen op God’

In diverse kerken vinden vandaag gewoon diensten plaats met meer dan 30 mensen, op sommige plekken zelfs met meer dan 100 mensen. Het dringende advies van Grapperhaus wordt – zoals te verwachten viel – dus niet nageleefd door alle kerken. Streng gelovigen menen weer dat ze een uitzonderingspositie hebben, of dat ze ‘beschermd door God’ worden.





De kerk in Staphorst, waar vorige week wel 600 mensen tegelijk in de kerk waren, ditmaal weer maling aan de regels. Zij houden vandaag weer diensten met meer dan 30 mensen. Waardoor het conflict van staat versus kerk weer lijkt op te leven. Want als kerken dit blijven flikken dan lijkt het of ze echt een uitzonderingspositie genieten binnen onze democratie.

“Aan de ene kant is het onze maatschappelijke plicht om voorzichtig te zijn, maar we vertrouwen ook op God. Het woord van God dat tijdens zo’n zondagse dienst wordt verkondigd is voor ons zo van belang, dat we toch 250 mensen uitnodigen. De maatschappelijke druk is hoog, dat voel ik zeker. Maar het belang van samenkomen en het vertrouwen op God is er ook.”

Ergens snap ik nog wel dat voor hun een kerkdienst een vorm van een houvast is in deze bijzondere tijd. Maar veel mensen ervaren dit ook met andere zaken, zaken die nu wel zwaar gereguleerd zijn – en waar men zich wel houdt aan de regels.

Ook weet ik niet of vertrouwen op God de beste tactiek is.