KOZP eist dat “alleen racismevrije Sinterklaasintochten subsidie krijgen”

De racistische, Nederland-hatende groep Kick Out Zwarte Piet wil dat gemeenten alleen nog maar Sinterklaasintochten organiseren als de Pieten die gebruikt worden “vrij zijn van elementen van anti-zwart racistische stereotyperingen.” Dit is natuurlijk goed nieuws voor álle organisatoren: er is immers geen enkele intocht waarbij Zwarte Piet racistisch is. Dat vermeende racisme bestaat alleen maar in de zielige hoofdjes van KOZP-eikeltjes die niets beters te doen hebben dan een traditioneel feest te verpesten voor ieder ander.

“Wij werken graag met intochtcomités en gemeenten samen om een volwassen keus te maken voor een feest waar alle kinderen aan mee kunnen doen,” aldus KOZP in wat weer een bijzonder 1984-achtige verklaring is. “Gelukkig zijn er al veel gemeenten die dit jaar de omslag maken naar een racismevrij feest met bijvoorbeeld de schoorsteenpiet.”

Maar let wel, KOZP is nog lang niet tevreden. Want er is ook een “Grijze Piet” ingevoerd in sommige gemeenten. Ook die Piet is knetter racistisch in de ogen van KOZP. Hoewel de schmink grijs is heeft die Piet namelijk wel rood geschminkte lippen en zelfs een Afro-pruik. Dat kan écht niet, aldus de KOZP-gestoorden. “Grijs wordt hier net als zwart ingezet als een fictieve huidskleur die refereert aan een racistische stereotypering.”

Ah. Dus grijs is eigenlijk het nieuwe zwart? Oké, weten we dat ook weer.

Deze gekken houden écht pas op als de hele traditie weg is; als er helemaal geen Sinterklaas meer is. Want als alle Pieten aangepast zijn wordt er geklaagd dat de “nieuwe Piet” gebaseerd zijn op de oude zogenaamd “racistische” Pieten, wat de nieuwe Pieten eigenlijk ook racistisch maakt. En dan concluderen ze dat, wacht eens even, er eigenlijk een “geur van racisme” om het héle feest hangt… en dus moet het maar helemaal verdwijnen.

Dit gaat niet om racisme en anti-racisme, maar om een ongekende haat jegens Nederlandse tradities.

