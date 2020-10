Leids zangkoor hield zich netjes aan coronaregels, meer dan helft nu toch besmet!

Het aantal coronabesmettingen bij het Leidse zangkoor PUIC (‘Populus Unus in Cantione’) is nu vastgesteld bij dertien van de twintig zangers. Twee weken geleden waren zij aanwezig bij een repetitie die aan alle coronaregels voldeed. Afgelopen woensdag waarschuwden zij andere koren, die zich ook veilig waanden omdat ze de coronaregels van Koornetwerk Nederland hebben gevolgd.

Het Leidse koor volgde de coronaregels tot de letter: men had een extra ruime zaal opgezocht, was diagonaal van elkaar op ruime afstand op stoelen gaan zitten, en had twee ramen, twee binnendeuren en een buitendeur opengezet. In de pauze hadden zo’n vijf leden een praatje gemaakt. Maar dat was rondom een biljart, op ruime afstand van elkaar.

Toch is nu meer dan de helft van de 20 aanwezigen bij een repetitie besmet. En er zijn ook nog eens vijf partners besmet geraakt. Gelukkig zijn er nog geen ernstige klachten geconstateerd, al is ook nog niet iedereen hersteld.

De coronaregels hebben kennelijk niet geholpen bij het voorkomen van besmettingen. De TU Delft en het RIVM onderzoeken de zaak, want klaarblijkelijk zien ze dus iets over het hoofd. Dat zou dus mogelijk gevolgen kunnen hebben voor andere corona-maatregelen!

Misschien hadden we al die tijd wel veel meer afstand moeten houden of heeft het openzetten van ramen en deuren toch weinig zin? Het is afwachten waar het RIVM en de TU Delft mee komen.