Leidse epidemioloog voorspelt gitzwart doemscenario: we gaan naar 15.000 coronabesmettingen per dag

Het RIVM meldde vandaag bijna 8.000 nieuwe coronagevallen in de afgelopen 24 uur, maar we ain’t seen nothing yet, als je het de in Leiden werkzame epidemioloog Frits Roosendaal vraagt. Hij denkt dat we eerst naar 15.000 gevallen per dag zal moeten gaan voordat het eindelijk beter wordt in Nederland. Met alle gevolgen van dien.

Gisteravond om een uur of 22.00u is de gedeeltelijke lockdown ingegaan: Nederland heeft twee weken de tijd om orde op zaken te stellen en het aantal besmettingen te laten teruglopen, en anders zitten we gewoon vast in een volledige hardcore lockdown, zo is het dreigement van premier Rutte en De Jonge. Het is duidelijk wat ons te doen staat: het aantal corona-infecties flink terugdringen.

Dat zal echter niet zomaar gaan: gezien de incubatietijd van COVID-19 duurt het een aantal dagen voordat iemand symptomen krijgt, getest wordt en de resultaten te horen krijgt. De Leidse epidemioloog Frits Roosendaal is daarom niet optimistisch over de kansen voor een snelle kentering van de besmettingscijfers. Sterker nog: hij denkt dat we eerst nog gaan verdubbelen, voordat er eindelijk wat hoop aan de horizon gloort.

Dat zegt Roosendaal vandaag in een interview met het Leidse medium Sleutelstad:

“Het aantal nieuw getelde besmettingen is al alarmerend hoog, maar als de vorige maatregelen inderdaad niet gewerkt hebben, zal de stijging nog wel tien dagen doorgaan. Rosendaal is niet verbaasd als het aantal nog verdubbelt tot 15000 per dag.”

Dat nog met schrikbarende getallen te stijgen besmettingscijfer zal een zware wissel trekken op publieke instellingen:

“Zo’n toename van ziektegevallen zal hard aankomen bij scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Meer personeel ziek thuis, meer kans op uitbraken. En een GGD die alleen in de ergste gevallen tijd heeft voor bron- en contactonderzoek.”

Toestanden die we kennen uit Italië van afgelopen voorjaar, dus. Geen fijn vooruitzicht, maar hopelijk motiveert het mensen om zo min mogelijk risico’s te nemen. Wellicht dat we tegen Kerstmis dan weer wat opgelucht adem kunnen halen. Maar dus eerst: strap in…