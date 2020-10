Lol! Op1 doet wanhoopspoging: Paul de Leeuw nieuwe presentator

Misschien zijn het de teleurstellende kijkcijfers van sommige Op1-duo’s, misschien willen enkele huidige presentatoren het zinkende schip zo snel mogelijk verlaten. Vanaf volgende week zijn Paul de Leeuw en Astrid Joosten een nieuw duo bij Op1. Zij zullen op de vrijdagavond te zien zijn. Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra stoppen ermee, en vertrekken naar de radiowereld.





Het wordt interessant om te zien hoe Paul de Leeuw de rol van presentator van een serieuze talkshow op zich gaat nemen. Astrid Joosten heeft al vaak genoeg laten zien dat ze dit prima kan, maar alle ogen zijn gericht op De Leeuw natuurlijk.

“Het is een ongelooflijke eer om samen met Astrid Op1 op vrijdag een beetje meer het weekend-gevoel te gaan geven. En ook een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien.”

Het is vooral interessant om te zien of De Leeuw instaat is om nieuw publiek te trekken naar Op1. Misschien dat dit wel de overweging is van BNNVARA, maar of het goed zal uitpakken is nog maar de vraag.

De afgelopen tijd heeft Op1 flink wat veranderingen gehad qua presentatoren, er is een flinke wisseling van de macht geweest. We zullen zien of het een positief resultaat oplevert.