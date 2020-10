‘Mark Rutte sloeg in tien jaar Nederland met een knuppel kapot: we zijn zwakker, zieker én armer geworden!’

Joe Biden: “Under Trump, the US has become weaker, sicker and poorer”. Dat geldt ook voor Mark Rutte. Onder Rutte is Nederland zwakker, zieker en armer geworden, stelt econoom Frits Bosch. Hij gaat na hoe het vanaf 2010 zo mis heeft kunnen gaan met Nederland onder de eerste VVD-premier in de geschiedenis. Frits: “Nog eens vier jaar Mark Rutte? Nee, dank u!”



“Is Mark Rutte verantwoordelijk voor het ziekere, armere en zwakkere Nederland”? Antwoord van velen: ‘Nee, Mark Rutte is prima, kom niet aan hem”. Merkwaardig. Hoe kan dit? Rutte is tien jaar onze premier. We constateren dat het land verloederd is. Hoezo is Rutte daar dan niet verantwoordelijk voor? Wij Nederlanders zijn zo’n heerlijk goedgelovig kuddevolkje. Maar hoe kunnen we zó irrationeel zijn? Mijn inschatting: Rutte heeft de ideale combinatie van charme, dossierkennis, intellect, tactisch handelen, goed uiterlijk en Calvinistisch hard werken. Nederlanders laten zich bedwelmen en raken verslaafd aan zijn grijns.

Maar Rutte heeft zó’n sterk profiel?! Ja, maar hij is stuurloos, krachteloos en visieloos. Dan resteert toch bagger. Zijn beleid gaf geen idee ‘waarheen en waartoe’ met dit land. Hij zegt dat ons land als “een teer vaasje” is. Correct, maar hij heeft het met een knuppel kapotgeslagen.

Waar ging het dan mis? Op massa-immigratie, een puinhoop. De afgelopen 10 jaar zijn de grenzen wijd open gezet voor Jan en alleman. Ultiem onverstandig. We hebben culturen binnengehaald die haaks staan op de Westerse cultuur. Racisme is vanuit gesloten samenlevingen geïmporteerd. “Het gaat goed met de integratie” zeggen leugenaars als politici en wetenschappers. We geloven ze geen seconde. Sterker nog: het wordt iedere dag gelogenstraft. Rutte buigt dat het een lieve lust is en wij doen dat met hem. En we passen onze identiteit met liefde aan. Minderheden knuffelen we, ook al gaat het ten koste van ons.

Rutte parafraserend: “Vindt u dat Nederland verrot is vanwege de koloniale tijd? Zijn we ‘systematisch racistisch’? Moeten standbeelden weg? Vindt u het plaatje op de Gouden Koets ongepast? Ach, wat vervelend voor u. Daar gaan we gauw wat aan doen, hoor! Stil maar, wacht maar! Komt op de koffie. Ik hoor uw gevoeligheden aan en knik begrijpend, zéér empatisch!” Brrrr….

Rutte: “Nederland is in de kern diep socialistisch”. Hypocriet. De 20ste eeuw was de eeuw van links, opbouw van de verzorgingsstaat, met dank aan dr. Willem Drees, Joop den Uyl en Marga Klompé. Drees (1886-1988) is door PvdA verguisd. Deze kanjer is uit de Canon gehaald. Schande! Nederland wás diep socialistisch. De 21ste eeuw is de eeuw van de afbraak van de verzorgingsstaat, zie ook het nieuwe pensioenstelsel: drie keer niks. Rutte is de keizer van de afbraak van Nederland. Als oud-Unilever functionaris heeft hij zijn hart verpand aan het grootbedrij, zoals te zien was in de dividenddiscussie. Niet bepaald ‘diep socialistisch’…

Asscher: “We moeten afstand nemen van het liberale denken, de macht van het marktdenken breken”. Onzin. Dat kunnen politici allang niet meer. U wilt toch nog brood eten en u kinderen een goede toekomst bieden? Welnu, ga dan uw stinkende best doen op de marktplaats. Daarop berust namelijk de hele kerstboom. Bovendien: techmonopolies als Amazon, Google, Facebook en Huawei bepalen hoe de markt eruit ziet. U wilt nu ‘minder meritocratie’. “Ja, goed idee” zeggen Rusland en China. Moeten jullie vooral doen! Die Nederlanders zijn helemaal achterlijk geworden”. Ze komen niet meer bij van het lachen.

Is Rutte een karakterloze man? Dat mag je veilig stellen. Buigen is zijn specialiteit. Alles waar Pim Fortuyn uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft, ging onder Rutte ‘down the drain’. Ons institutionele apparaat staat onder een gigantische druk. Alle ellende slaat bij hen neer. Ze krijgen stank voor dank: “jullie profileren etnisch!”, “ja maar, daar zit de grootste pakkans”. De politie wordt door de Culturele Wasstraat gehaald, en moet knielen in de moskee en iftar doen. Bewondering voor hen.

Had Fidan Ekiz gelijk wat ze zei over het Wilders-proces? Ekiz: “De al vele jaren voortslepende rechtszaak tegen de dodelijk bedreigde Wilders, is één grote aanfluiting”. Maar dat mocht ze niet zeggen van deugers. ‘Minder Marokkanen’ is ‘racisme’, menen corrupte D66 rechters. “Kut Marokkanen en we gaan hun benen breken en vernederen” zeggen twee PvdA’ers. Dat mag wel. Wordt in ons land met twee maten gemeten? En dan de affaire-Grapperhaus. Rutte vindt dat hij rustig kan blijven zitten en zijn autoriteit terugkrijgt. Corrupt, corrupt, corrupt…

Willen jullie méér of minder Europese Unie? Minder, minder, minder!!! Maar: mispoes! Dat gaat Mark Rutte dan niet regelen! Grijns. Hij geeft jullie méér, méér méér EU! Doe je portemonnee maar wijd open. Gooi al je belastingcenten op tafel. Waar gaan die centen naartoe? Nederland? Alweer mispoes! Naar door-en-door corrupt Italië, Griekenland, Spanje en Portugal. Maar ons dappere duo Hoekstra en Rutte doen dit “op voorwaarde dat deze landen hervormen”. Mispoes! De Europese Rekenkamer laat vrolijk weten dat deze landen alle hervormingsvoorwaarden aan hun laars lappen. “F*ck you”! We hebben jullie bij de staart”. Al die miljarden moesten natuurlijk naar onze zorg, onderwijs, defensie (2% bnp s.v.p!), politie, bouw, klimaat, infrastructuur en bedrijven in nood. Maar we gooien liever onze miljarden in die bodemloze EU-put. Want we moeten ‘solidair’ zijn met die landen. Kletskoek! Zelfs Noord- en Zuid-Italië vechten elkaar het kot uit en zijn totaal niet solidair met elkaar. “Maar we moesten wel, anders gingen die landen failliet!” Ben je achterlijk: zelf failliet gaan zodat ze daar met 62 met pensioen gaan?! We moeten hoognodig een punt zetten achter de EU. Niet dan?

Mogen we een beetje boos zijn op Mark Rutte? Nederland was ooit een vrolijk en stabiel landje, gidsland met een trotste identiteit. Daar is niets meer van over. In zijn tien jaar heeft hij Nederland verkloot. Nog eens vier jaar Mark Rutte? Nee, dank u!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.