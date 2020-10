Media willen ons angst voor groepen aanpraten: ‘Ongemakkelijk! Nieuwe situatie went snel!’

Bij RTL Nieuws zijn ze werkelijk totaal gestoord. In plaats van aan te geven dat de samenleving zo snel mogelijk naar normaal moet gaat de ‘commerciële’ zender blijkbaar voor een permanent ‘nieuw normaal’. Een normaal waarin groepen mensen niet meer bij elkaar komen, en de grote, gezamenlijke ervaringen van het verleden uitgeband zijn.

Kijk maar naar deze troep van een paragraaf:

Het is opvallend hoe snel veel van ons zijn gewend aan ‘het nieuwe normaal’. Zien we een tv-programma dat voor maart werd opgenomen, dan moeten we juist wennen aan hoe dicht mensen op elkaar staan. Hetzelfde met foto’s van bijvoorbeeld een jaar geleden. Hoe komt dat? En hoe zal dat gaan als de dreiging van het coronavirus voorbij is?

Wat? Dit is werkelijk geschift. Ik ken helemaal niemand die bij oude foto’s denkt “oh mijn God, wat veel mensen! Jeetje, ik zou daar echt bang zijn om wat op te lopen!”

Echt. Niemand.

Maar waarom willen ze ons toch aanpraten dat we dit nieuwe “normaal” inderdaad normaal vinden? De reden is verderop in de tekst te vinden:

Maar De Vries denkt ook dat we dan sneller terug kunnen gaan naar de huidige situatie. “Als er bijvoorbeeld een nieuwe virale ziekte komt, en die kans wordt steeds groter naarmate er meer interactie komt tussen mensen en dieren door bijvoorbeeld ontbossing, dan zullen we sneller opnieuw meer afstand houden.” “En ik vind het interessant om te zien hoe mensen zich gaan gedragen tijdens een volgend heftig griepseizoen, zoals we een paar jaar geleden hadden. Ik denk dat we dan ook makkelijker meer afstand houden.”

Ah, kijk. Dat is Het Grote Doel dus. Ze willen ons vaker op deze manier laten leven, met allerlei nieuwe “virussen” als excuus. De volgende keer bij de griep, een keertje bij een andere ziekte, dan weer bij iets dat zogenaamd veroorzaakt wordt door “ontbossing.” Net zolang tot we uiteindelijk, als niet helemaal, dan in ieder geval voor een groot deel zo door het leven gaan; nooit meer in grote groepen, geen grote evenementen meer, allemaal individuele atoompjes die báng zijn voor ándere atoompjes. Want jongens, die zouden ons zomaar ziek kunnen maken.

Nou, ik heb slecht nieuws voor RTL Nieuws: de kans dat wij aan deze ‘nieuwe normaal’ accepteren is nihil. Hoe langer dit duurt, hoe meer mensen zich er tegen gaan verzetten. Wij mensen zijn gezelschapsdieren. We wíllen bij elkaar zijn, en dingen met elkaar doen. We zijn geen einzelgangers, geen solodieren die helemaal alleen door het leven willen gaan. Ons persoonlijke geluk hangt voor een groot deel af van de kracht van onze relaties met anderen. Zo heeft de natuur het bedoeld — wat meteen is waarom het ‘nieuwe normaal’ nooit normaal mag worden omdat het volkomen onnatuurlijk is.

Wel een vraagje: wat is dat toch met het mediakartel dat ze het ‘nieuwe normaal’ zo aan ons op proberen te leggen? Hoe hebben zij er baat bij? Op welke manier profiteren zij ervan als deze idiote inrichting van de samenleving ‘normaal’ wordt?

Volg mij op Twitter en op Parler.