Merendeel corona-patiënten heeft niet-westerse achtergrond, probleem zou bij overheidscommunicatie liggen

Het merendeel van de covid-patiënten op de intensive-care-afdelingen in de vier grote steden heeft een niet-westerse achtergrond. Dat is de indruk van Armand Girbes, hoofd van de IC-afdeling in het VU Medisch Centrum, en diverse andere artsen en hoogleraren. Zij denken echter dat het deels een communicatieprobleem is, maar ik heb daar zo mijn twijfels bij.

De suggestie die wordt gewekt is dat niet-westerse allochtonen (of nauwelijks geïntegreerde nieuwe Nederlanders) de boodschap van de overheid niet hebben begrepen en daardoor met corona op de ic’s belanden. Volgens mij is dat echt flauwekul en een bijzonder beroerde aanname om een onderzoek naar dit fenomeen mee te beginnen.

We hoeven heus geen Turkse of Arabische ondertiteling bij de volgende persconferentie. Die mensen weten heus wel dat ze afstand moeten houden, niet tien man over de vloer moeten hebben en dat elkaar onder snotteren momenteel even nog meer not-done is dan normaal.

Volgens mij is het veel meer een probleem dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vaak met grote gezinnen in een klein huisje zitten. De jongere gezinsleden willen na verloop van tijd ook zoveel mogelijk de deur uit en hun vrienden zien. En dáár gaat het denk ik mis. Ze steken elkaar aan, krijgen een beetje last van griepklachten en besmetten zo de rest van het gezin. De gezondheid voor mensen uit de onderklasse is relatief een stuk slechter dan bij de andere groepen, dus richt het virus daar waarschijnlijk ook veel sneller véél meer schade aan. Daar kunnen ze zelf niet zoveel aan doen, behalve hun kind aansporen om niet met de rest van scooterrijdend Nederland in een kring aan de rand van het stadspark te gaan zitten ‘chillen’ tot in de late uurtjes.