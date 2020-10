Mondkapjes! Goedkoper dan ooit… en je steunt DDS door ze te kopen

Oke, dus dat “dringende mondkapjesadvies” is er. Er wordt gewoon van ons verwacht dat we een mondkapje dragen. Winkels worden in staat gesteld om mensen zonder kapje te weigeren, etc. Nederland volgt ‘gewoon’ het pad van… nou ja, van zo ongeveer alle andere (Europese) landen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is zelfs voor het invoeren van een mondkapjesplicht. Als de spoedwet er doorheen komt (en dat zal) dan komt zo’n plicht er gewoon. Ik weet het, niet iedereen is daar blij mee. Onze lezers zijn verdeeld over zulke maatregelen. 50 procent vindt het goed, de andere 50 procent vindt het he-le-maal niks.

Waar we ook staan, we hebben ons aan zo’n plicht te houden.

