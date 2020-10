Nederland flink op weg naar verdere polarisatie: Omroep Zwart van Akwasi telt al bijna 20.000 leden

Omroep Zwart van Akwasi ligt goed op schema om aan het eind van het jaar 50.000 aspirant-leden te hebben. Een maand na de oprichting hebben al bijna 20.000 mensen zich aangesloten bij zijn project om nóg meer ‘diversiteit’ op de Nederlandse beeldbuis en radio te krijgen.

Alle pogingen van voornamelijk links georiënteerde omroepen om meer diversiteit door de strot van de Nederlander te duwen, waren niet genoeg. Want ondanks alle homo’s, lesbiennes, transgenders, moslims, ‘mensen van kleur’ en andere labeltjes voor mensen die op tv en op de radio zijn verschenen, is er kennelijk nog steeds een behoefte aan meer diversiteit.

Waarschijnlijk ligt het probleem voor mensen als Akwasi aan het feit dat de bestaande omroepen nog steeds door ‘witte’ mensen worden gerund, en daar gaan racisme-roepers zoals hij natuurlijk héél slecht op. Want hoe kan het anders dat er naast Omroep Zwart ook nog een Omroep X in het leven is geroepen, die óók diversiteit als speerpunt heeft? En daarnaast zijn er nog eens drie verschillende moslimomroepen én een omroep voor ‘Nederlanders met Indonesische wortels’. In totaal hebben zich zelfs al vijftien omroepen gemeld bij het Commissariaat voor de Media.

Al die omroepen pretenderen natuurlijk ruimte voor alles en iedereen te willen geven, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat het hier om duidelijk ideologisch gemotiveerde omroepen gaat die identiteitspolitiek willen bedrijven onder het mom van ‘diversiteit’. Als iemand bijvoorbeeld een Omroep Blank/Wit op zou willen richten dan klimmen ze namelijk hoog in de gordijnen. En als het Commissariaat voor de Media hun omroepen niet uitkiest, bijvoorbeeld omdat hun ideeën gewoon bagger zijn, dan kun je de beschuldigingen van discriminatie, racisme, kolonialisme, onderdrukking en superioriteitsdenken ook al wel aan voelen komen. Beschuldigingen die we ook te horen zullen krijgen als de kijk- en luistercijfers uiteindelijk flink tegen zullen gaan vallen. En zo polariseren we straks lekker verder in Nederland, van onze eigen belastingcenten!