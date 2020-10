Nick Schilder heeft advies voor Fred van Leer: film je gezicht niet als je een seksfilm maakt

Fred van Leer zit een beetje in zak en as. Er gaat namelijk een seksfilm rond van hem. Dat is, natuurlijk, alles behalve plezant. Je gaat publiekelijk toch best af. Daar word je niet blij van.

Om te voorkomen dat andere BN’ers hetzelfde gaan meemaken als Fred van Leer heeft zanger Nick Schilder wat advies: bij het maken van een seksfilm moet je je gezicht niet filmen. Ja, echt waar:

„Er was toch een campagne in het verleden dat je niet je gezicht in beeld moet brengen?”, benoemt Schilder bij Jinek. „Dat scheelt enorm denk ik.”

Dit is wel weer echt Nederlands zeg. Er wordt vanuit gegaan dat het volkomen normaal is dát je een seksfilm maakt. Het enige is hoe je zo’n filmpje maakt. Film alles, maar niet je hoofd. Dan ben je veilig.

Oké. Hier is nog een idee: maak gewoon geen seksfilmpjes. Waarom zou je dat in vredesnaam wél doen? Wat is er de lol van? Ik begrijp het écht niet. Wie denkt nou bij zichzelf als hij/zij seks heeft: ‘Weet je wat pas geil is? Als we dit nu zouden filmen en dan het filmpje af en toe terugkijken!’

Ik kan er met m’n kop niet bij.

Daar komt nog eens bij dat het als BN’er niet alleen volkomen gestoord is om zo’n filmpje te maken, maar ook nog eens oliedom. Als je gehackt wordt ben je het haasje. Ja, zelfs als je gezicht niet te zien is…

Dus hier is dan dé oplossing voor dit ‘probleem’: houd, als je geen pornoster bent, gewoon op met het maken van seksfilmpjes.