Oorlog in Frankrijk: priester neergeschoten in Lyon, dader op de vlucht

Het is weer wraak in Frankrijk. In de stad Lyon, waar Memphis voetbalt, is een Grieks-Orthodoxe priester neergeschoten. De dader gebruikte een jachtvuurwapen… en is na zijn gruwelijke misdaad gevlucht.

Het Algemeen Dagblad bericht dat de geestelijke — een vader van twee kinderen — neergeschoten werd toen hij de kerk aan het sluiten was. Ambulancepersoneel kwam snel op de plek van het misdrijf en behandelde hem daar. Hij is daarna met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend verkeert hij nog altijd in levensgevaar.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt op Twitter voor een ernstig veiligheidsincident en vraagt mensen het gebied rond de plek waar de priester is neergeschoten te vermijden. ,,Laat de hulpdiensten hun werk doen”, verzoekt ook de Franse politie.

Het is dus wachten op meer informatie. Binnenkort horen we ongetwijfeld veel meer. Maar het moge duidelijk zijn dat iedereen vreest dat dit een radicaal-islamistische aanslag was. Alweer.

Ongelooflijk genoeg probeerde een andere extremist vandaag een aanslag te plegen in Parijs. De man had een koran en een groot keukenmes bij zich. Goddank kon hij gearresteerd worden voor hij kon toeslaan.

Nu we dat hebben opgeschreven moeten we ook aandacht geven aan hoe de politie de man op het spoor kwam. Dat kwam namelijk niet door groots speurwerk, maar doordat de moeder van de wannabe terrorist de autoriteiten had ingeschakeld. Zoonlief had haar verteld dat hij van zins was een aanslag te plegen. Daarop verliet hij de woning. Zijn moeder belde met de politie, die begon een zoektocht en voilà, meneer kon (uiteindelijk) ingerekend worden.

Afijn. Het is dus wachten op meer nieuws uit Lyon.