Opnieuw viruswaanzinnige BN’er die klap van de coronamolen heeft gehad: Tatjana Simic

De actie achter de viruswaanzinnige hashtag #ikdoenietmeermee mag dan volledig zijn ingestort, het weerhoudt bekende Nederlanders van het B-, C- én D-garnituur er niet van om ook nog eens flink te laten zien dat ze meer Instagram-volgers dan IQ-punten hebben. Vandaag: Tatjana Simic, actrice van ‘Kees’ uit Flodder.

Gelukkig is Famke Louise geen gekkie meer. Maar het is vechten tegen de bierkaai, want voor elke (semi-)bekende Nederlander die Diederik Gommers weet terug te halen van de dark side vallen er weer drie van de wagen en worden hersendode complotzombies. Ook socialité Tatjana Simic blijkt die twijfelachtige eer te beurt te zijn gevallen, nu ze haar social media-kanalen heeft omgetoverd tot een waar zwart gat waarin alle redelijkheid is verdwenen en vervangen door de meest sneue verzinsels en domme leugens.

Een bloemlezing: Tatjana deelt video’s waarin politici (expres?) een veel lager sterftecijfer voor corona opgeven, en is heel boos op de anderhalvemetersamenleving. Ze wil zelfs een “1.5 keer beter samenleving” – we zullen zorgen dat de juf van groep 4 haar een sticker geeft voor die werkelijk vin-ding-rij-ke woordgrap.

Ook verspreidt ze nepnieuws van één van de oppercomplotzeloten van Nederland – Janet Ossebaard – die met behulp van fake news-sites selt dat “bijna elke positieve coronatest vals is.” Verder moet je YouTube-video’s kijken waaruit zogenaamd blijkt dat er “GEEN tweede golf” is, ondanks dat we dus wel 4.500 gevallen per dag hebben. Ook komt Tatjana met de reeds tienduizend keer gedebunkte oneliner dat de griep zogenaamd erger is dan corona, dus waar maken we ons druk om met z’n allen?!?!!

Verder worden mondkapjes allemaal in vieze sweatshops gemaakt en is er een link met vaccins – die eveneens ineens niet meer zouden werken. Ze zouden zelf Duitse kinderen vermoorden. En natuurlijk hebben we ook het volstrekt obligate “wordt wakker!!”, uiteraard voorzien van de al even voorspelbare supercut van optredens van premier Rutte.

Nee jongens, deze onzin houdt niet meer op. In ieder geval niet vanzelf. Wellicht dat het dus tijd wordt voor een boycot van Flodder. Haal al uw videobanden maar van zolder, en smijt ze in de kliko. Weg met die complotpulp!