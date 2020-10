Politie doekt meerdere feesten op: ruim honderd bekeuringen uitgedeeld, ook voor Belgen en Duitsers

De politie was druk in de weer met het opdoeken van meerdere illegale feesten, onder andere in de regio rondom Haarlem en Weert. Er werden ruim honderd bekeuringen uitgedeeld en volgens de politie werden er op een rave Belgische, Duitse en mogelijk zelfs Franse deelnemers aangetroffen. Zo krijgen we het virus niet onder bedwang hè?

De politie zegt streng op te treden tegen illegale feesten en kennelijk is het nodig. Er werden ruim honderd bekeuringen uitgedeeld, er werd een agent bespuugd en er is iemand aangehouden voor baldadigheid. Één zo’n feest had al ruim 150 deelnemers, en het gaat alleen in dit artikel al over meerdere feesten in één nacht, van ongeveer hetzelfde formaat, die de politie op heeft moeten rollen. Dan kun je wel nagaan hoeveel feesten er níét zijn ontdekt die nacht. Zo gaat het dus helemaal mis met die “eigen verantwoordelijkheid” en “gezond verstand” waar onder andere Rutte zo’n fan van is.

Dit komt natuurlijk doordat het weekend is en de kroegen om 22:00 uur moeten sluiten. Supermarkten kregen al lange rijen bij de ingang en één supermarkt in Utrecht zou zelfs hebben moeten sluiten omdat de regels niet meer konden worden gehandhaafd. Op deze manier gaan we het gewoon echt niet redden en kunnen we die daling in de coronacijfers van over drie weken wel vergeten.