Politie merkt opkomst van ‘pedojagers’ en waarschuwt: ‘ga niet voor eigen rechter spelen’

‘Pedojagers’ zijn geen nieuw fenomeen maar de politie ziet het wel steeds vaker voorkomen in Nederland. Dat zijn burgers die zich voordoen als minderjarige en zo pedofielen uit de tent proberen te lokken, om vervolgens voor eigen rechter te gaan spelen. Daardoor moet de politie bij deze ‘burgerarresten’ weer ingrijpen, want die gaan vaak véél te ver.

Het wordt steeds gekker in Nederland. Vanwege corona mag er niet zoveel en daardoor zitten er veel mensen thuis. Die mensen voelen zich denk ik machteloos en raken daardoor gefrustreerd. Ook krijgen ze geheid het één en ander mee over pedofielen en pedo-netwerken (zoals Jeffrey Epstein) en wordt dat geheid versterkt door nieuws over complottheorieën. Dus wat gaan die gefrustreerde en machteloze burgers dan doen? Juist, op pedojacht! Zo kunnen ze zelf hun frustraties kwijt, voelen ze zich weer een beetje minder machteloos én praten ze zichzelf aan dat ze wat goeds doen voor de maatschappij. Helemaal toppie…

Het is toch te gek dat burgers op deze manier voor eigen rechter gaan spelen? Ik bedoel, ik kan het me nog voorstellen als ze een pedofiel op heterdaad betrappen, dan zou ik denk ik ook niet netjes de politie bellen en wachten tot ze eindelijk arriveren. Maar hier in Nederland lokken deze pedojagers een pedofiel dus zélf uit en slaan hem alvast in elkaar omdat hij misschien de wet zou gaan overtreden. Dan heb je het idee van de rechtsstaat ook niet helemaal begrepen volgens mij. En dan kan het ook nog maar eens zo zijn dat zo’n pedofiel na zo’n mishandeling juist overstag gaat en zich aan kinderen gaat vergrijpen. Daar wordt de wereld ook niet beter van…