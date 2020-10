‘Ronduit alarmerend’: besmetting in vliegtuig is wel degelijk een reëel gevaar

Het kan niet als een verrassing komen, maar passagiers in vliegtuigen lopen wel degelijk een flink risico om besmet te raken. De eerste bevindingen uit een onderzoek van TU Delft naar de effecten van gebrekkige ventilatie in binnenruimten worden “ronduit alarmerend” genoemd. Hopelijk ziet het RIVM dan nu ook in dat deze tweede golf niet aan misdragende vakantiegangers te wijten valt!

Luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers probeerden hun sector te redden door mensen wijs te maken dat de filtersystemen in vliegtuigen top of the line zouden zijn en de kans op besmetting daardoor minimaal is. Blijkt vrij weinig uit te maken! TU Delft toont aan dat er veel meer bij komt kijken dan alleen wat goeie filters en dat de aerosolen, de kleine lichte virusdeeltjes, wel degelijk bij medepassagiers terecht kunnen komen. En dan hebben we het over afstanden die verder reiken dan anderhalve meter, alleen al bij normaal uitademen!

Het correct dragen van een mondkapje helpt wel enigszins, maar bij lange vluchten ben je alsnog de klos. Als je die al verkeerd draagt dan is er ‘lekkagegevaar’ en is een verplichte quarantaine na aankomst eigenlijk de enige manier om verdere besmetting nog enigszins binnen de perken te houden.

In principe zou hetzelfde dan moeten gelden voor reizen in het ov, waarvan we zeker weten dat de ventilatie sowieso al stukken slechter is. Daar is alleen wel het voordeel dat de reizen doorgaans stukken minder lang zijn voor de meeste mensen.

Maar goed, dat hebben we dus lekker weer in de soep laten lopen. Reizigers kregen van het RIVM de schuld voor de tweede golf en een quarantaine verplicht stellen was ook allemaal te moeilijk. Weer omdat ‘wetenschappelijk bewijs’ geen uitsluitsel kon geven, terwijl het boeren verstand al zei dat vliegen geen goed plan was.