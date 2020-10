Rotterdam annuleert wegens corona vuurwerkshow á la €700K, geeft het uit aan anti-racisme: ‘Totaal van pot gerukt!’

Bij Leefbaar Rotterdam komt het stoom uit de oren: honderdduizenden euro’s die de gemeente eigenlijk zou uitgeven aan een vuurwerkshow, worden nu ingezet voor het terugdringen van discriminatie. Fractievoorzitter Joost Eerdmans noemt deze nieuwe besteding van financiële middelen “totaal van de pot gerukt.”

Dit jaar kan de Nationale Vuurwerkshow in Rotterdam geen doorgang vinden: wegens corona wordt het evenement dat op 31 december gehouden zou worden afgelast. Voor de Gemeente Rotterdam betekent dat een fikse financiële meevaller, want zo’n voorstelling is geen goedkope grap. Burgemeester Aboutaleb schreef de raadsleden een brief over het gebeuren:

“Vanwege het niet doorgaan van het Nationale Vuurwerk zal het hiervoor bestemde budget op basis van noodzakelijk gemaakte kosten worden afgerekend,” schrijft de PvdA’er in wollige ambtelijke taal. Bedoeld wordt dat de gemeente haar verlies neemt wat betreft gemaakte kosten die niet meer terug te halen zijn. Dat is, op zich, redelijk. Gemaakte kosten zijn gemaakte kosten, niets meer aan te doen. Ook met de volgende zin – “Het restant vloeit terug naar de gemeente” – is logisch gezien weinig mis. Maar dan: “Het college van B&W heeft besloten dit te besteden aan het bestrijden van racisme in de stad.”

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam kon bij dat laatste haar oren niet geloven en vindt het spenderen van zeven ton aan racismebestrijding een totaal zotte excercitie. Fractievoorzitter Joost Eerdmans maakt zich er dan ook erg boos over:

“Dit geloof je gewoon niet. College Rotterdam gaat het budget voor het dit jaar afgelaste Nationale Vuurwerk (700.000 euro 2019) besteden aan.. racismebestrijding. Totaal van de pot gerukt. Besteed dat geld aan verzuipende ondernemers, zorgpersoneel of aan ‘n opsteker voor de stad.”

Veel mensen zijn dat met Eerdmans eens, en hij oogst voor bovenstaande tekst dan ook honderden retweets op Twitter, onder hen ook eentje van FVD-leider Thierry Baudet. Veel gaat het vermoedelijk niet uithalen: in Rotterdam zijn linkse partijen, aangevuld met de VVD, aan de macht. En zij trekken zich weinig aan van de grootste partij van de havenstad.