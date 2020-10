Rutte wacht nog rustig een weekje af met strengere maatregelen

Het kabinet maakt op z’n vroegst pas volgende week een beslissing over of er strengere maatregelen nodig zullen zijn of niet. Momenteel moeten we vooral eerst de ‘naweeën‘ afwachten en uitzitten.

Tegen het weekend kan Rutte pas wat zinnigs zeggen over de stand van zaken, meent hij. Dan is het effect van de maatregelen namelijk pas te zien.

De premier maakt zich zorgen over het toenemend aantal besmettingen, “dat is niet goed”, maar “wat je nu ziet zijn de naweeën, want er is altijd een vertraging in de reactie van de verspreiding van het virus”.

Ik vraag me eerlijk gezegd af of we wel zo lang moeten willen wachten. Vanuit de zorgsector is er namelijk al een roep om strengere maatregelen en meer middelen. Dat doen ze niet omdat ze denken dat ze maar eventjes door de zure appel heen hoeven te bijten. Dat doen ze omdat ze zien hoe hard het aantal ernstige besmettingen nu wel niet stijgt!

Ondanks dat partijen als GroenLinks en PvdA een terecht punt maken en wat betreft de mondkapjesplicht zeggen ‘waarom niet?’ wil Rutte nog niet tot een verplichting overgaan. Asscher zegt het mooi: “Beter nu verplicht mondkapjes en een strakker beleid rond scholen en verpleeghuizen. Beter steviger nu dan een leven lang spijt”. Rutte noemt overgaan tot een verplichting “kinderachtig”. Duitsland of België zijn wat dat betreft dus ook maar “kinderachtig”. Maar die doen het wel een stuk beter!