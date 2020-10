Schande! Rutte wist van vliegvakantie Oranjes, vond het best

In Nederland hebben we de ministeriële verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de minister-president verantwoordelijk is voor het doen en laten van de koning en diens familieleden. Daarom wordt hij altijd goed geïnformeerd over de plannen van de Oranjes en moet hij ermee akkoord gaan.

Gisteren brak de pleuris weer eens uit in verband met de koninklijke familie. Wat mij betreft verdienen ze dat voor de volledige 100%. Het is een schande dat zij zich lekker uitleven terwijl de gewone Nederlander de vernieling in wordt geholpen. Dat kunnen de Oranjes gewoon niet maken — tenzij ze de gelegenheid aangrijpen om het kabinetsbeleid in het algemeen te bekritiseren, trouwens, en vrijheid voor iedereen te eisen. Maar nee, dat doen ze niet.

Da’s allemaal waar. Maar wat hierbij niet genoeg vermeld wordt is dat niet de koning zelf, maar premier Mark Rutte politiek verantwoordelijk is voor dit soort beslissingen. En dan niet alleen in theorie, maar ook echt in de praktijk. Want Rutte was van tevoren op de hoogte van de vakantie en vond het allemaal wel prima.

Vicepremier De Jonge liet vrijdagmiddag na de ministerraad nog weten niet op de hoogte te zijn van de vakantieplannen van de koning. Maar premier Rutte wist daar wel van, laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst weten… Kamerleden vragen zich nu af waarom Rutte geen stokje heeft gestoken voor de vakantie van de koning. „Het was beter geweest als de premier de koning hiervoor behoed had”, zegt D66-Kamerlid Sneller. Daar sluit PvdA’er Kuiken zich bij aan: „Vraag is nu wel waarom premier Rutte vanuit de ministeriële verantwoordelijkheid de koning hier niet voor heeft behoed.”

De premier heeft hier niets aan gedaan omdat hij het volstrekt normaal vindt dat er in ons land een situatie gecreëerd wordt waarin de elite kan doen en laten wat ze wil, terwijl de gewone man (met hardhandig politieoptreden, mocht dat nodig blijken) zich aan allerlei (volstrekt belachelijke en vrijheidsbeperkende) regels moet houden.