Studentenprotest in Amsterdam: ‘wij willen meer fysiek onderwijs, óók in coronatijden!’

Zo’n honderd studenten staat vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam om meer fysiek onderwijs af te dwingen. Gedigitaliseerd onderwijs is voor deze studenten niet voldoende, maar minister Engelshoven vindt dat ze maar even door moeten bijten.

Maarten van Dorp, voorzitter van ASVA, maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren vanwege het minimale sociale contact en zegt: “Er staan theaters, buurthuizen, poppodia en congreszalen leeg. Daar kan les worden gegeven.”

Wellicht is dat een oplossing voor dit probleem, maar ik denk dat het risico toch te groot is. Afstand houden is er misschien geen probleem, maar slechte ventilatie kan óók voor besmettingen zorgen. Als daar sprake van is dan creëer je eigenlijk een tweede horeca-scenario en drijf je het aantal besmettingen dus alleen maar verder op. En als de anderhalve meter afstand ook nog eens slecht wordt nageleefd, wordt het nóg erger.

“Ik betaal 2500 euro voor 50 uur les per jaar in plaats van vier dagen per week. En los daarvan: corona doodt duizenden mensen, maar het gaat als we zo doorgaan ten koste van de mentale gezondheid van studenten. Alleen maar online onderwijs vraagt enorm veel van jongeren. Is er wel aan onze mentale gezondheid gedacht? Echt schandalig.” ~Amine Ben Hamida, in het AD

De overheid zou een deel van het collegegeld wel moeten compenseren, vind ik. Laten we dat voorop stellen, tenminste, als de kwaliteit van het onderwijs echt fors achteruit is gegaan. Zeiken over dat je voor vier dagen in de week les betaalt en er maar “50 per jaar” krijgt, zoals de geïnterviewde student Amine Ben Hamida (26) doet, vind ik een onzinnig argument. Iedereen heeft hier last van, jammer dan!

Wat mij ook opvalt is dat ze zich direct tot de overheid wenden, terwijl (hoge-) scholen en universiteiten misschien zelf ook wel het een en ander kunnen doen. Misschien dat ze klassen kunnen herindelen op basis van woonplaats, buurt of wijk? Zo verklein je in ieder geval de kans op verspreiding tussen bepaalde regio’s. Maar goed, voor nu is het een kwestie van doorbijten.