Terreur door viruswappies gaat verder: Duitse RIVM bestookt met brandbommen

De legioenen van corona ‘critici’ – voornamelijk mensen die extreem gevoelig zijn voor de meest debiele complotten – worden met de week agressiever. Niet alleen Nederlandse coronawaanzin-adepten radicaliseren rap, overal in het Westen ziet men hetzelfde gebeuren. Ditmaal is het Robert Koch-instituut het slachtoffer, vannacht is het instituut bestookt met brandbommen.



Meerdere personen hebben vannacht het instituut belaagd, er werden meerdere brandbommen gegooid waardoor een raam van het instituut sneuvelde. Een bewaker kon het vuur snel doven gelukkig, en er raakte niemand gewond.

Wel is het weer een teken dat de coronacritici steeds radicaler worden in Duitsland. Het blijft niet langer bij demonstraties en protesten, ze pakken nu dus ook de wapens op.

Het Robert Koch-instituut doet in feite precies hetzelfde als het RIVM, het is een belangrijk instituut voor de Duitse overheid qua corona-advies. Dagelijks rapporteert het instituut de nieuwe dagcijfers, en adviseert het de regering.

In dat opzicht is het Robert Koch-instituut vijand nummer een voor de coronawappies.