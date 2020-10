Tweede Kamer geeft zich over aan dictatoriaal kabinet: geen toestemming nodig voor verlenging spoedwet

De Tweede Kamer geeft het kabinet toestemming om te doen wat het wil. De spoedwet verlengen kan zomaar, zonder dat het parlement daar iets over te zeggen heeft. En dat komt doordat ons parlement een nep-parlement is. Het kabinet heeft het voor het zeggen, de Tweede Kamer vindt het allemaal wel best.

Wybren van Haga en Thierry Baudet kwamen met een motie om het kabinet te dwingen een mogelijke verlenging van de corona-spoedwet éérst voor te leggen aan het parlement. Natuurlijk is dat volstrekt logisch. De spoedwet gaat enorm ver. Het kan niet zo zijn dat het kabinet zelf even beslist of het de wet al dan niet wil verlengen. Daar moet de volksvertegenwoordiging over gaan, niet het kabinet.

Maar wat blijkt? Het partijkartel denkt daar héél anders over.

Dit amendement Van Haga – Baudet had kunnen bewerkstelligen dat het kabinet en verlenging van de spoedwet zou moeten voorleggen aan het parlement. Onbegrijpelijk dat dit amendement is verworpen.#spoedwet #COVID19 #FVD @thierrybaudet pic.twitter.com/D00tWBVQU2 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) October 14, 2020

Hier zie je de stemuitslag van de motie. Partijen die er voor waren: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, FVD, 50Plus, Denk (!), PVV, Van Haga.

Tegen: D66, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA.

Met andere woorden, de partijen die om wat voor reden dan ook buiten het partijkartel staan (nieuw, ideologisch, etc.) steunden de motie. De partijen die al lange tijd deel uitmaken van het partijkartel dachten daar heel anders over. Die stemden tégen.

Ja, dat geldt zelfs voor de kartelpartijen die nu hoegenaamd in de oppositie zitten en dus niets te zeggen hebben over het kabinetsbeleid.

Dit zegt alles over het gebrek aan respect dat volksvertegenwoordigers hebben voor zichzelf en voor de kiezer. Ze spugen feitelijk op de volksvertegenwoordiging en daarmee op zichzelf.

Je ziet dit alleen in bananenrepublieken… en dus in Nederland. Een rubber stamp parliament. Een parlement dat alles automatisch goedkeurt, dat alles geweldig vindt wat het kabinet doet… en het kabinet onbeperkte macht geeft.

Zorgelijk.