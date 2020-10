Uitvaartverzekering keert ook uit in tijden van corona

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. Niet alleen waar het gaat om de gezondheid, ook economisch zijn de gevolgen enorm ingrijpend.

Een vraag die bij velen door het hoofd speelt is dan ook, of een uitvaartverzekering wel uitkeert in tijden van corona.

Het antwoord op deze vraag is: ja.

Uitvaart anders vormgeven

Door de maatregelen van de regering worden uitvaarten anders vormgegeven, dan voor coronacrisis. Dit is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De grootste uitvaartverzekeraars hebben inmiddels aangegeven, dat het overlijden door corona, geen gevolgen heeft voor de uitvaartverzekering.

Vergoeding vindt dus gewoon plaats bij overlijden. Aangezien een aantal diensten niet kunnen doorgaan, denk hierbij aan horeca, zijn de uitvaartverzekeraars begonnen met creatieve oplossingen.

Flexibiliteit

De horecadienst kan niet doorgaan vanwege de restricties en dat levert een besparing op. De verzekeraars gaan hier coulant mee om, door hier een vergoeding tegenover te stellen.

Omdat de ziekenhuizen de zorg voor coronapatiënten maar deels kunnen opvangen, worden veel patiënten naar andere ziekenhuizen vervoert. De verzekeraars hebben aangegeven, de vervoerskosten voor hun rekening te nemen, als een overleden patiënt uit een andere regio moet worden vervoerd.

Aangezien de meeste uitvaarten in zeer besloten kring plaatsvinden, biedt Dela een video-opname op een USB-stick aan. Dit is een waardevolle geste richting de nabestaanden. Zo kan op een later moment, de uitvaart alsnog gezien worden door geïnteresseerden die nu niet aanwezig kunnen zijn.

Herdenkingsbijeenkomst

Uitvaartorganisatie Monuta biedt nabestaanden de mogelijkheid, op een later tijdstip alsnog een herdenkings- of herinneringsbijeenkomst te organiseren. Concreet betekent dit dat de uitvaartverzorger diensten aanbiedt, op het gebied van catering en locatie. Als nabestaanden hier gebruik van willen maken, dan kunnen de wensen met de uitvaartverzorger tot in detail worden besproken. Flexibiliteit in het omgaan met het financiële overschot en de invulling van zaken rondom de uitgestelde dienst, is gegarandeerd.

Niet iedereen zal behoefte hebben aan een uitgestelde herdenkingsdienst en daar worden de nabestaanden ook vrij in gelaten. Wat wel vaststaat, is dat het geld dat overblijft van het verzekerd bedrag, naderhand wordt uitbetaald aan de nabestaanden.

Menselijke maat

Ten tijde van het afsluiten van een uitvaartverzekering of begrafenis verzekering, wordt doorgaans het te behalen doelbedrag vastgesteld. Dat dit door corona nu veelal niet wordt gehaald, is niet te voorkomen. De overlijdensgolf in een crisis als deze is onvoorspelbaar. Corona raakt ons allemaal. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan is echter veelzeggend. De menselijke maat is bij de uitvaartverzekeraars zeker aanwezig.

De verzekeraars blijven in gesprek met cliënten over de wensen in deze vreemde tijd. Zo weten de verzekeraars direct wat er speelt en kunnen ze gelijk inspringen, op eventuele wensen en aanpassingen. Het aanpassingsvermogen in deze roerige tijden maakt, dat mensen zich gehoord voelen.

Een klein beetje troost in bizarre tijden.