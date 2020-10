Verbijstering bij politie en boa’s om nieuwe maatregelen: ‘Mondkapjesplicht valt niet te handhaven’

Politieagenten en boa’s hebben zo hun twijfel over de mondkapjesplicht, zij denken dat het haast een onmogelijke klus gaat worden om dit te handhaven. Er is simpelweg te weinig capaciteit en de verdeeldheid binnen de Nederlandse samenleving over de nut van een mondkapje werkt ook niet mee. De mondkapjesplicht is een flink hoofpijndossier voor onze handhavers.





De Nederlandse politiewereld is een wereld vol tegenstrijdigheden, want eerder vandaag pleitte een politievakbond nog voor een totaalverbod op alcohol verkoop, nu roepen andere politiebonden en boa’s weer dat een mondkapjesplicht niet wenselijk is.

De vakbond BOAACP is geen voorstander van een mondkapjesplicht, door de tal van onduidelijkheden is het handhaven niet te doen.

,,Wij denken dat het juridisch niet eens haalbaar is”, zegt woordvoerder Richard Gerrits. ,,De handhaving zien wij sowieso niet zitten, omdat wij er simpelweg de capaciteit niet voor hebben. Voor ons is de geloofwaardigheid van de boa het allerbelangrijkst, en die is door al die onduidelijkheden in het geding. Maak nou toch eens duidelijke, haalbare regels en denk ook aan de mensen die moeten toezien op het naleven van die regels. Dat wordt echt te weinig gedaan.”

Ook de voorzitter van de politievakbond ACP – niet dezelfde vakbond die voor een alcoholverbod is – snapt helemaal niks van het gekozen beleid. Het is te warrig, en daar heeft hij een punt. De ene week is iets onmogelijk, en de andere week is het ineens wel mogelijk. Dit schept weinig vertrouwen natuurlijk.

,,Rutte zegt dat op dit moment de wettelijke grondslag voor zo’n verplichting ontbreekt, maar daar had hij in de zomer toch alle tijd van de wereld voor? Om zoiets voor te bereiden, ongeacht of de cijfers daalden? Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar dat de discussie nog steeds op ditzelfde punt zit, terwijl internationale experts onze deskundigen van het RIVM al langer terechtwijzen.”